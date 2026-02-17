Slušaj vest

Tunis osvaja na prvi pogled – toplinom Mediterana, zlatnim peščanim plažama i atmosferom u kojoj se prepliću orijentalni šarm i evropska elegancija. Ovo je destinacija koja nudi mnogo više od klasičnog letovanja: bogatu istoriju, autentične ukuse, lagan ritam dana i večeri koje mirišu na more i začine. Upravo ta kombinacija čini Tunis idealnim izborom za putnike koji žele opuštanje, ali i doživljaj koji se pamti.

Jedno od najlepših letovališta u Tunisu, Port El Kantaoui, poznato je po uređenoj marini, dugim šetalištima, peščanim plažama i živahnoj večernjoj atmosferi. Ovo moderno turističko mesto odiše sigurnošću, elegancijom i komforom, a istovremeno nudi sadržaje prilagođene svim generacijama – od porodičnih odmora do romantičnih putovanja u dvoje.

Smešten na izuzetnoj lokaciji, u neposrednoj blizini marine i centra Port El Kantaouija, Concorde Green Park Palace 5★ predstavlja odličan izbor za goste koji žele spoj udobnosti, kvalitetne usluge i atraktivnog okruženja. Blizina luke omogućava lagane večernje šetnje, restorane i noćni život, dok hotelski kompleks tokom dana pruža mir i privatnost.

Hotel je pogodan kako za porodice sa decom, zahvaljujući raznovrsnom sadržaju i prostranom ambijentu, tako i za parove koji žele opuštanje uz romantične zalaske sunca, wellness sadržaje i elegantnu atmosferu. Nalazi se oko 500 metara od luke i centra mesta, približno 21 km od aerodroma Monastir i oko 12 km od Soussa.

Hotelski kompleks izlazi direktno na prelepu peščanu plažu, jednu od najvećih prednosti ove lokacije, dok su marina i centar Port El Kantaouija udaljeni svega nekoliko minuta hoda.

Sobe su moderno opremljene i poseduju balkon ili terasu, klima-uređaj, SAT TV, mini-bar sa vodom i bezalkoholnim pićima koji se dopunjuju jednom dnevno, sef, telefon, kupatilo sa kadom, fen za kosu i Wi-Fi internet.

Usluga u hotelu je All Inclusive i obuhvata doručak, ručak i večeru u glavnom restoranu na bazi samoposluživanja, uz izbor više jela prema hotelskim pravilima, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, užine i kolače u određenim terminima tokom dana. Gostima su, uz prethodnu rezervaciju, dostupni i à la carte restorani: Didon sa orijentalnom kuhinjom, La Savoj sa gastronomskim specijalitetima i Nesoi, mediteranski restoran otvoren od 15.06. do 15.09. Concorde Green Park Palace 5★ je idealan izbor za sve koji žele bezbrižan All Inclusive odmor na jednoj od najlepših lokacija u Tunisu, uz savršen spoj plaže, marine, komfora i kvalitetne usluge. Bilo da putujete porodično ili u paru, ovaj hotel pruža odličnu ravnotežu između opuštanja i aktivnog letovanja.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski paket aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izboru hotela, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije. U susret Sajmu turizma u Beogradu, u saradnji sa svojim partnerima, turistička agencija 1 A Travel već je aktivirala specijalne sajamske popuste za veliki broj hotela, čime su cene dodatno snižene i prilagođene najtraženijem periodu sezone.

Tokom trajanja Sajma, 1 A Travel nudi i dodatnu pogodnost – do 5% ekstra popusta (u zavisnosti od načina plaćanja) za sve putnike koji svoju rezervaciju realizuju u poslovnicama 1 A Travel, lično ili putem telefona, kao i putem online rezervacije na sajtu.



Ovo je idealan trenutak za rezervaciju, jer su kapaciteti ograničeni, a interesovanje izuzetno veliko.

