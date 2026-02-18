Slušaj vest

Kompozitor, dirigent, pedagog i muzički pisac Stevan Hristić preminuo je 21. avgusta 1958. godine u Beogradu. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na beogradskom Novom groblju.

Njegova grobnica u Aleji velikana, kako je 1964. pisao NIN, ostala je bez naslednika i bez takse.

Vladimir Stojšin je za NIN pod brojem 709, objavljenog 9. avgusta 1964, napisao tekst "Ožalošćena porodica” o jedanaest pretendenata na nasledsto od 22 miliona dinara od dela ovog istaknutog predstavnika poznoromantičarske stilske orijentacije u srpskoj muzici prve polovine 20. veka i jednog od najznačajnijih srpskih kompozitora prve polovine prošlog veka.

U nastavku prenosimo ceo tekst iz arhive NIN-a.

Ožalošćena porodica

Jedna zapuštena grobnica u Aleji velikana zapisana je u grobljanskim knjigama pod brojem 14. Huda adresa velikog muzičkog stvaraoca, Stevana Hristića i njegove supruge Ksenije Rogovske.

Nekoliko godina posle smrti velikog kompozitora Uprava za gradska groblja odlučila je da tu grobnicu proda na licitaciji. Razlog: za održavanje grobnice plaća se 2.000 dinara godišnje, za grobnicu u kojoj su pokopani posmrtni ostaci tvorca "Ohridske legende" niko nije plaćao.

I tada se pojavila jedna starica penzionerka, poštovalac Hristićeve muzike, i otvorila svoj siromašni penzionerski novčanik. Otada ona plaća za održavanje Hristićeve grobnice.

Stevan Hristić u mladosti Foto: Arhiva

Sve ovo je utoliko čudnije što u ostavštini kompozitorovoj leže 22 miliona dinara. Oko ovih miliona već se šest godina vodi vrlo zamršena parnica između 11 naslednika.

Stevan Hristić je umro 21. avgusta 1958. godine. Njegova supruga, Ksenija Rogovska-Hristić, nasledila je sav imetak. Ona je u to vreme imala preko 60 godina, bila je bolešljiva, plašila se smrti. Pojavio se priličan broj osoba koje su želele da njihova imena budu pomenuta u testamentu bolešljive, ostarele operetkinje Ksenije Rogovske. Prosto tako, da budu pomenute uz neku starinsku stolicu koju će naslediti ili uz neki milion. Međutim, Ksenija Rogovska nikada nije napisala testament.

Volšebni nestanak nezavršene opere "Nečista krv"

Posle kompozitorove smrti u Takovskoj 12, gde je Hristić stanovao, dešavale su se čudne stvari. Među Hristićevim rukopisima ostala je na stolu i nezavršena Opera "Nečista krv", pisana po romanu Bore Stankovića. Opera je na volšeban način nestala. Ksenija Rogovska je uzalud tragala za njom, plakala, pričala o tome Hristićevim znancima. Opere nije bilo.

Soba u kojoj je Hristić radio trebalo je da se pretvori u minijaturni muzej. Međutim, kućni savet i opština doneli su praktičniju odluku: Kseniju Rogovsku su preselili zajedno sa svim stvarima u manji stan, u istoj zgradi. Ksenija Rogovska se najpre tome opirala, ali je bespomoćna starica najposle pristala. Ona nikada nije imala nimalo smisla za praktični život. Njen svet je pripadao pozorišnim daskama, muzici...

Ksenija Rogovska Foto: Arhiva

Ponovo se razbolela i pala u krevet. Jedne suve januarske večeri 1961. godine kola stanice za hitnu pomoć odnela su Kseniju Rogovsku u bolnicu. Sledećeg dana ona je preminula. Novine su donele vest o sahrani.

Kada je davan pomen Kseniji Rogovskoj, primadoni beogradske opere, od prisutnih na groblju sakupljan je prilog da se plati sveštenik.

Putuj, igumane, o manastiru će se brinuti opština

Kada je umrla Ksenija Rogovska, opština Palilula (opština se nalazi u istoj zgradi gde je i Hristić stanovao) propustila je da stan odmah zapečati. To je učinjeno tek devet dana posle njene smrti.

Za to vreme iz stana je nestala jedna starinska sablja, venecijanski luster, koverat sa 450.000 gotovine i druge stvari. Jedan Hristićev rođak je odneo radio-aparat, stočić i veliku sliku, rad nekog italijanskog majstora. Ostali naslednici mu osporavaju pravo na te stvari, tako da će i o tome sud morati da donese odluku.

Poslednjeg dana januara 1961. godine, između 16 i 23 časa, nadležni organi su izvršili popis i procenu stvari u stanu pokojne Ksenije Rogovski-Hristić. U spisak je uneto 397 stvari. One su procenjene na 397.740 dinara. Šezdesetak predmeta nije ocenjeno, pošto se tu radilo o muzejskim vrednostima koje su neprocenjive.

Evo jednog delića spiska: - Šest originalnih rukopisa; - jedan album novinskih isečaka sa fotografijama; - zapečaćen pisaći sto pokojnog muzičara, od koga ključ od srednje fioke nije mogao biti nađen; - noćne kape, četiri komada – 100 din; - 43 muške kravate – 200 din; - jedna tašna sa starim lekovima – 100 din; - ženski šešir – 100 din; - pet maramica – 50 din; - dva para rukavica od jelenske kože – 400 din; - tri kutije starih dugmadi – 200 din; - jedan čirak, srebrni – 2.000 din; - jedne naočare – 30 din; - ženski kišobran – 100 din; - frižider marke AEG – 100.000 din; - samovar – 100 din; - jedan štopl – 10 din; ikona Isusa – 30 din; - šest praznih flaša – 100 din.

(Kada čovek umre, nama mala ikona koja je nekom možda nešto i značila odjednom vredi manje od šest praznih flaša.)

Pod rednim brojem 217 upisana su tri para baletanki. Njihova vrednost procenjena je na 100 dinara. (Jedne večeri 1933. u pozorišnoj garderobi živahna ruska glumica Ksenija Rogovska izbola je makazama Stevana Hristića zbog neke male balerine. Izbio je čitav skandal, rane su bile neznatne, novine su naširoko pisale o tome. Uskoro je to bila još samo fina slovenska ljubavna priča.)

Ispod zapisnika su potpisi, datum, primedbe i tako dalje. Jednom rečju – administrativni parastos.

Niko nije kriv što pada kiša

Opština Palilula je došla na "spasonosnu“ ideju kako da poveća svoj stambeni fond: posle smrti Ksenije Rogovski-Hristić prenela je njene stvari i stvari pokojnog kompozitora u trošni opštinski magacin. U magacinu su stvari mesecima kisle, pa je opet opština Palilula jednog dana donela rešenje i prenela stvari u drugu baraku. Nekoliko meseci kasnije opština Palilula pozvala je staraoca da se utvrdi kako su stvari propale i da se mogu uništiti. Staralac se tome usprotivio.

Treba priznati: administrativni postupak je sasvim uredno sproveden. Najpre je napravljen iscrpan zapisnik sa svedocima, pa je doneto rešenje da se stan isprazni, da se u stan useli neka druga osoba, zatim rešenje da se stvari iz magacina opštine prenesu u baraku i, najposle, pismeni poziv staraocu da se konstatuje kako su stvari propale.

Administracija je, dakle, u redu – što su stvari propale, to je već druga stvar. Stolice su izgrizli miševi, frižider je propao od kiše, fotografije Stevana Hristića su se raspale u vodi. One 43 kravate što ih je Hristić nosio, a koje je komisija ocenila na 200 dinara, propale su takođe od vlage.

Ostalo je na tome: kad sud odredi naslednika, on će morati da tuži sudu opštinu Palilulu što su stvari upropašćene.

Tim naslednika

Oko Hristićeve zaostavštine gloži se 11 naslednika već šest godina. Spor je vrlo zamršen i nema izgleda da se skoro okonča. Na poslednjem ročištu, 6. jula 1964, sud je uputio zainteresovane stranke ko protiv koga treba da vodi parnicu. Sudeći po ovome, stvar ipak odmiče.

Na tantijeme računaju: Muzička akademija iz Beograda, Prvo beogradsko pevačko društvo, muzička škola „Stevan Hristić“ iz Kruševca i Sarajevska Opera. Muzej grada Beograda traži radnu sobu Stevana Hristića. Muzikološki institut SAN traži Hristićev klavir i jednu sliku. Sinovac Hristićev traži jedno ulje, stočić i radio-aparat. Rođena sestra pokojne Ksenije Rogovski-Hristić, Ana Bahmetijeva, tražila je samo jedno plavo ćebe kojim se Ksenija Rogovska pokrivala dok je bolovala svoje poslednje dane. Ali to ćebe je nestalo. Tada je i Ana Bahmetijeva odlučila da se uključi u ostavinski spor kao najbliža rođaka porodice Hristić. Međutim, kako ona živi na Kavkazu, a SSSR nije pristupio Bernskoj konvenciji o zaštiti autorskih prava, sud je u nedoumici i spor se oteže.

Neke stvari koje su pripadale Stevanu Hristiću propale su u magacinu opštine, neke su razvukli rođaci i poznanici. Na sreću, neke stvari je odneo Muzej grada Beograda pa su one ipak sačuvane, no naslednici osporavaju Muzeju pravo na to. Kako ni Stevan Hristić ni njegova supruga Ksenija nisu pisali testament, teško je reći koliko je ko bio u pravu odnoseći stvari. Rođaci i prijatelji se izgovaraju da su stvari uzimali "radi uspomene na slavnog kompozitora“. Malo je čudno da su pritom birali prilično skupe uspomene, a nešto senke na njih baca i to što su Hristićevu grobnicu i samog Hristića nekako zaboravili, poklanjajući previše pažnje uspomenama kao što su Hristićev sto, umetničke slike sa zidova, starinska sablja, nezavršena Opera.

Čovek zastane i zamisli se: Hristićevo delo poznato je svuda u svetu, a sam Hristić je nekako zaboravljen. Zar je moguće da više niko ne misli o njemu? Kako se može dopustiti da ružni spor oko nasledstva baca senku na ime slavnog kompozitora? Nepravda nije naneta samo Hristiću. Tek, u ovom trenutku situacija je takva: naslednici očekuju novo ročište, ogovaraju se, "Ohridsku legendu“ pozdravlja aplauz publike širom sveta, tantijeme rastu, Hristićeve fotografije nagriza vlaga, taksu za grobnicu broj 14 u Aleji velikana plaća jedna siromašna penzionerka, ruska emigrantkinja.