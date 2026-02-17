Slušaj vest

Ljiljana je majka petoro dece i stub sedmočlane porodice koja živi od poljoprivrede. Njen dan ne poznaje radno vreme – počinje pre svitanja, a završava se kasno u noć. Brine o stoci, obrađuje zemlju, seda za volan traktora kada treba, a istovremeno je i majka koja je uvek tu za svoju decu. U njihovom domaćinstvu živi i teško oboleli svekar, o kome se takođe svakodnevno brine.

U jednom danu ostali su bez svega

Prošlog oktobra porodicu Gavrilović zadesila je velika nesreća - kuća je izgorela u požaru. U jednom danu ostali su bez svega. U nesreći je uništeno sve - nameštaj, bela tehnika, odeća, pa čak i pehar osvojen za najbolju simentalku pokojnog dede Borivoja. Ipak, ono što nije izgorelo jeste vera ove porodice u ljude i u život.

Zahvaljujući reakciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i inicijativi Snežane Birčanin iz Agrorazvoja, koja je pokrenula akciju prikupljanja pomoći, na koju se odazvao veliki broj donatora, porodica je ponovo dobila krov nad glavom.

- Ipak, ono što vatra nije mogla da uništi jeste Ljiljanina snaga i odlučnost da svoju porodicu sačuva na okupu. Uprkos šoku i gubitku, nije pokleknula. Nastavila je da radi, da hrabri decu i supruga, da brine o bolesnom svekru - kaže Birčanin.

Kuća je obnovljena, ali je Ljiljanina borba, strpljenje i dostojanstvo ono što je ostalo kao najjači utisak.

Radila za decu i domaćinstvo

- Beskrajno sam zahvalna na ovom priznanju. Za mene je ovo potvrda da se trud jedne majke petoro dece, koja se pritom bavi i teškim poljoprivrednim radom, ipak ceni. Nisam radila za orden, radila sam za svoju decu i naše domaćinstvo, ali mi je drago što se danas vidi da žena može biti i stub porodice i uspešan domaćin. Ovo je nagrada za ceo naš tim - za moju decu i mog supruga - izjavila je Ljiljana za Vamediu nakon što dobila Orden Karađorđeve zvezde drugog stepena za iskazanu životnu hrabrost i upornost.

Glamočić sa porodicom Gavrilović Foto: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Porodica Gavrilović živi isključivo od poljoprivrede. Na svom gazdinstvu drže 12 krava, tri junice i 10 ovaca, koje su umatičene. Dnevno proizvedu oko 250 litara mleka. Radom i posvećenošću obezbeđuju prihod za svoju porodicu, pokazujući šta znače pravi srpski domaćin, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u oktobru prošle godine, kada je porodicu Gavrilović posetio i resorni ministar prof. dr Dragan Glamočić.

U vremenu kada se često govori o vrednostima, kada sela polako odumiru i nestaju, Ljiljana Gavrilović postaje simbol onog najčistijeg i najtišeg heroizma - žene koja ne odustaje, koja čuva porodicu, zemlju i dostojanstvo rada.

Kurir.rs/ Vamedia