Slušaj vest

Povodom Dana državnosti, Karađorđeva zvezda drugog stepena dodeljena je poljoprivrednici iz Beomuževića Ljiljani Gavrilović.

Ljiljana je majka petoro dece i stub sedmočlane porodice koja živi od poljoprivrede. Njen dan ne poznaje radno vreme – počinje pre svitanja, a završava se kasno u noć. Brine o stoci, obrađuje zemlju, seda za volan traktora kada treba, a istovremeno je i majka koja je uvek tu za svoju decu. U njihovom domaćinstvu živi i teško oboleli svekar, o kome se takođe svakodnevno brine.

U jednom danu ostali su bez svega

Prošlog oktobra porodicu Gavrilović zadesila je velika nesreća - kuća je izgorela u požaru. U jednom danu ostali su bez svega. U nesreći je uništeno sve - nameštaj, bela tehnika, odeća, pa čak i pehar osvojen za najbolju simentalku pokojnog dede Borivoja. Ipak, ono što nije izgorelo jeste vera ove porodice u ljude i u život.

Porodici Gavrilović u oktobru 2025. izgorela kuća  Foto: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Zahvaljujući reakciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i inicijativi Snežane Birčanin iz Agrorazvoja, koja je pokrenula akciju prikupljanja pomoći, na koju se odazvao veliki broj donatora, porodica je ponovo dobila krov nad glavom.

- Ipak, ono što vatra nije mogla da uništi jeste Ljiljanina snaga i odlučnost da svoju porodicu sačuva na okupu. Uprkos šoku i gubitku, nije pokleknula. Nastavila je da radi, da hrabri decu i supruga, da brine o bolesnom svekru - kaže Birčanin.

Kuća je obnovljena, ali je Ljiljanina borba, strpljenje i dostojanstvo ono što je ostalo kao najjači utisak.

Radila za decu i domaćinstvo

- Beskrajno sam zahvalna na ovom priznanju. Za mene je ovo potvrda da se trud jedne majke petoro dece, koja se pritom bavi i teškim poljoprivrednim radom, ipak ceni. Nisam radila za orden, radila sam za svoju decu i naše domaćinstvo, ali mi je drago što se danas vidi da žena može biti i stub porodice i uspešan domaćin. Ovo je nagrada za ceo naš tim - za moju decu i mog supruga - izjavila je Ljiljana za Vamediu nakon što dobila Orden Karađorđeve zvezde drugog stepena za iskazanu životnu hrabrost i upornost.

Porodica-Gavrilovic-Ljiljana-pozar-poseta-Glamocic-7.jpg
Glamočić sa porodicom Gavrilović Foto: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Porodica Gavrilović živi isključivo od poljoprivrede. Na svom gazdinstvu drže 12 krava, tri junice i 10 ovaca, koje su umatičene. Dnevno proizvedu oko 250 litara mleka. Radom i posvećenošću obezbeđuju prihod za svoju porodicu, pokazujući šta znače pravi srpski domaćin, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u oktobru prošle godine, kada je porodicu Gavrilović posetio i resorni ministar prof. dr Dragan Glamočić.

U vremenu kada se često govori o vrednostima, kada sela polako odumiru i nestaju, Ljiljana Gavrilović postaje simbol onog najčistijeg i najtišeg heroizma - žene koja ne odustaje, koja čuva porodicu, zemlju i dostojanstvo rada.

Kurir.rs/ Vamedia

Ne propustiteInfoBizOrden Karađorđeve zvezde za bageristu sa kopa "Drmno": Predsednik Republike Srbije odlikovao rudara EPS
Rudar EPS Đorđe Đurković
DruštvoNeverovatna priča o učitelju Marku koji je po orden došao u odabranom društvu: Ovo je najlepša slika iz Srbije danas
Marko Čikarić.jpg
DruštvoOVO JE NAJRADOSNIJI DOBITNIK SRETENJSKOG ODLIKOVANJA! Doktor Dušan, najstariji aktivni student doktorskih nauka! Odlikovan i rudar i majka petoro dece (FOTO)
Screenshot 2026-02-16 130223.png
PolitikaVUČIĆ URUČIO SRETENJSKA ODLIKOVANJA: Odlikovani mitropolit bački, posthumno Đuro Raca, rudar, majka petoro dece, najstariji student, Bekuta, Snežana Đurišić...
Aleksandar Vučić

DUŠAN (88) DOBIO ORDEN ZA NAJSTARIJEG STUDENTA U SRBIJI! Zvanje magistra stekao u devetoj deceniji - ćitav život posvetio znanju, ispite polagao iz prve! Izvor: Kurir televizija