DUŠAN (88) JE NAJSTARIJI STUDENT U SRBIJI! Čitav život posvetio znanju i inovacijama, ovo je njegova priča: "Radim više od 24 sata i u ovim godinama"
88-godišnjak Dušan Pejin je najstariji student doktorskih studija u Srbiji. Sada je i dobio jedno od najznačajnijih odlikovanja. Naime, povodom Sretenja i Dana državnosti Srbije, odlikovan je ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena koju mu je uručio lično predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Pejin je poljoprivredni inovator i autor četiri patenta iz oblasti poljoprivrede, ali ono što ga posebno izdvaja jeste njegova upornost i posvećenost učenju - u devetoj deceniji života stekao je zvanje magistra poljoprivrednih nauka i postao najstariji aktivni student doktorskih studija Poljoprivrednih nauka u Republici Srbiji.
Dušan je o ovoj temi govorio na Kurir televiziji, dok su mu unuci pomagali držeći orden i nagradu:
- Ovo je kruna mog 60-godišnjeg rada. Ja sam se odmah posle fakulteta zaposlio i radio sam takve poslove za koji drugi nisu ni znali da postoje - započeo je priču Pejin.
Kako kaže, kroz svoje školovanje je imao poteškoća:
- Moji roditelji nisu bili organizovani. Ja sam u gimnaziji jednu godinu pauzirao, zajedno sa mojim prijateljima. Svi smo posle toga otišli na fakultete, oni su završili Pravni fakultet iz prve, a ja završio Poljoprivredni fakultet opšteg smera, isto iz prve. Od 280 studenata, bio sam 41. po rangu uspeha koji sam postigao.
"Radim 24 sata"
Danas, Dušan predstavlja veliki motiv mlađim generacijama, a daje im i vetar u leđa da je sve moguće:
- Radim više od 24 sata i u ovim godinama. Moj radni dan sam podelio na dva dela, na dva puta po 12h. Ja sam od jednog radnog dana napravio dva dana. I u tih prvih 12 sati radim sve ono što treba da se uradi za 24 sata - kaže Pejin i dodaje:
- Što se tiče ispita, nisam imao teške. Ja sam na moje ispite išao pevajući. Ja sam sve ispite iz prve položio. Išao sam ispred svih kolega.
Pored diploma, desetki, ordena, Dušan ima nešto što predstavlja njegov najveći ponos - porodica. Njegov unuk otkrio nam je da je veoma ponosan na svog dedu jer je 88 godina vredno učio i radio,
Takođe, njegova unuka bila je beogradski pobednik u tekvondu, na šta je veoma ponosan.
Priča magistra Pejina jasno pokazuje da nikada nije kasno da se u životu stekne visoka diploma, ostvare inovacije ili ispune profesionalni snovi. Njegov primer inspiriše sve generacije da se posvete učenju i ostvarivanju svojih ciljeva, bez obzira na godine.
