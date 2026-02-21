Slušaj vest

Ugovoreni brakovi između pripadnika različitih nacija, čak i onih među kojima su postojali sukobi, neretko mogu da budu uspešni i dugotrajni.

U Srbiji posebno pažnju privlače brakovi između Srba i Albanaca, a kako bi obe strane bile sigurne da neće biti prevarene, angažovanje provodadžije postalo je prilično uobičajena praksa.

Ipak, porodica Kričak iz sela Žunja kod Brusa nije imala sreće. Pored toga što se Jovici Kričaku nije ostvarila želja da pronađe suprugu, naišli su i na lažnog provodadžiju.

- Retko koja bi došla, kako koja godina sve teže. Neće nijedna u selo. Kako čuju selo Žunje, tako se sve začude i pitaju gde je to. Pa nismo na severnom polu - rekla je majka Božurka za Jutjub kanal "Kamerom po Srbiji".

Ona je ispričala da su razmišljali i o braku s Albankama, ali se priča završila tako da su ostali i bez snajke i bez para.

Prevara provodadžije

Porodica se najpre upoznala s jednom Albankom, koja je čak i boravila kod njih u kući. Iako je devojka bila poštena i stigla sa svojom porodicom, otvoreno je priznala da nije spremna za život na selu.

Nakon toga, odlučili su da se obrate provodadžiji za pomoć. Međutim, ispostavilo se da ih je upravo on uveo u prevaru.

- Mi smo išli preko ljudi koji to rade, pare nisu problem, ali ja sam takva da verujem čoveku - priča Božurka i dodaje da je provodadžija imao samo priču, ali ne i iskrenu nameru da pomogne.

Foto: screenshot YT/Kamerom po Srbiji

- On je to sve, izgleda, radio iz interesa. Devojka iz Albanije je, kako stoje stvari, imala dogovor sa provodadžijom iz Srbije. Verovatno su podelili pare.

Za razliku od prve, druga devojka se od početka ponašala sumnjivo.

- Kod druge devojke videlo se da to nije to. Ona nije silazila sa telefona, stalno je sa nekim pričala. A na dan kad je otišla, iščupala je kabl za telefon. Videla sam ja da je bilo nešto sumnjivo, neka kola stalno su se navraćala tog dana. Ma rekoh, ovo nisu čista posla. I samo što pomislih nešto tako, eto nje sa torbom, beži - objašnjava Božurka trenutak kada je shvatila da su prevareni i od Srbina i od Albanke.

Jovica je ostao bez supruge, Božurka bez para, a provodadžija se posle svega nije javljao. Ipak, porodica Kričak i dalje se nada da će Jovica, koji, kako kažu, "odlično plete, bolje od svake žene", jednog dana pronaći svoju pravu srodnu dušu.

Kurir/Espreso/Ženablic

