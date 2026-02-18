Slušaj vest

Nakon snega, a potom i nekoliko toplih dana, stiže novi šok! Spremite kapute i kišobrane jer nam slede česte temperaturne oscilacije.

Do kraja sedmice očekuju se česte temperaturne oscilacije. Nakon snega koji je juče zavejao Srbiju, danas i sutra očekuje se toplije vreme, dok već u petak stiže kiša i novo zahlađenje.

- U sredu ujutro i delom pre podne na severu pretežno vedro uz slab mraz, u ostalim krajevima pretežno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom ili snegom. U toku dana promenljivo oblačno i toplije, na istoku i jugoistoku Srbije još ponegde sa slabim padavinama. Duvaće umeren i jak zapadni i severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije dostizati udare olujne jačine. Jutarnja temperatura od -2 do 2 stepena, najviša od 6 do 11 stepeni. Očekuje se da će uveče biti pretežno vedro vreme u svim predelima, a vetar će biti u slabljenju - navodi Republički hidormeteorološki zavod Srbije.

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i toplije uz umeren i jak zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura će biti od -1 do 2 stepena, najviša oko 9. Uveče se očekuje pretežno vedro vreme, a vetar će biti u slabljenju.

U četvrtak promenljivo oblačno i toplije sa maksimalnom temperaturom od 9 na istoku do 17 stepeni na zapadu Srbije, na severu i zapadu zemlje ponegde i sa kišom.

Hidrološko upozorenje Na Jadru, Kolubari, Ljigu, Mlavi, Peku, Crnom i Belom Timoku vodostaji će se u naredna 24 časa približiti granicama redovne odbrane od poplava.

- U petak oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom. Posle podne zahlađenje, pa se očekuje prelazak kiše u susnežicu i sneg, prvo na severu i zapadu, a zatim i u ostalim predelima. Vetar ujutro i pre podne umeren i jak južni i jugoistočni, posle podne u skretanju na umeren i jak severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 8 stepeni, a najviša od 6 do 13 stepeni, posle podne i uveče u osetnijem padu. Uveče i u toku noći prestanak padavina, a na severozapadu Srbije razvedravanje - saopštio je RHMZ.

U subotu ujutru slab, ponegde i umeren mraz. Tokom dana pretežno oblačno, uglavnom suvo i hladno, na severu i zapadu sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren severozapadni, uveče u skretanju na slab južni. Najniža temperatura od - 6 do 0 stepeni, a najviša od 0 do 3 stepena.

Za vikend pretežno oblačno i hladnije, naročito ujutro kada se očekuje slab, ponegde i umeren mraz, a moguća je i retka pojava slabih padavina.

Naredne sedmice suvo sa sunčanim intervalima i toplije.