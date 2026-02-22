Slušaj vest

Prva poseta tek rođenoj bebi je osetljiva situacija u kojoj se prepliću ranjivost i snažne emocije. Dok novopečena mama prolazi kroz fizički oporavak i hormonalne promene, rodbinu i prijatelje brine koliko novca je dovoljno da stave u kovertu prilikom posete.

Sestre, kumovi i članovi rodbine često se pitaju koliko je “pristojno” dati para za babine. Ovih dana upravo ta tema ponovo je aktuelizovana na društvenim mrežama.

Jedna devojka u dilemi je upitala da je u redu da na babine odnese 500 evra, što je mnoge i šokiralo.

- Koliko dati novca za sestrino dete? To je zapravo dete od suprugove sestre. Želimo dati 500 evra. Ne znamo da li je to puno ili malo? Definitivno idemo izvan svojih mogućnosti - upitala je ona u jednoj Fejsbuk grupi.

Mišljenja su podeljena - dok jedni kažu da je cifra potpuno u redu za moderne standarde, drugi upozoravaju da niko ne bi trebao da ide preko svojih mogućnosti, ma koliko želeli da se pokažu velikodušno.

- 100 evra i to je to. Ovo je suluda cifra po meni koju ste naveli - navodi se u jednom od komentara.

Mnogi su naveli da je to cifra koju mnogi ne mogu ni kao poklon za svadbu da priušte.

- Digni kredit pa daj. Pa kakva su to izmišljanja, dobila sam 100 evra i mislim da je i to mnogo - napisala je jedna korisnica.

U svakom slučaju, babine su često više od poklona, to je prilika da se pokaže pažnja.