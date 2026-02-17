PREMIJER MACUT U GRČKOJ: Potpisan sporazum o saradnji između medicinskih fakulteta u Beogradu i Atini
Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut prisustvovao je danas u Atini potpisivanju sporazuma o saradnji između Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Medicinskog fakulteta Nacionalnog i Kapodistrijskog univerziteta u Atini.
Sporazum, koji su potpisali vršilac dužnosti dekana Medicinskog fakulteta u Beogradu prof. dr Nataša Milić i dekan Medicinskog fakulteta u Atini profesor Nikolaos Arkadopulos, u prisustvu delegacija Srbije i Grčke, ocenjen je kao važan korak ka povezivanju univerziteta i jačanju akademske saradnje, saopštila je Vlada Srbije.
Potpisivanje ovog dokumenta omogućava pohađanje zajedničkih programa master i doktorskih studija, jačanje kliničke medicine, epidemiologije i statistike, kao i proširenje saradnje na druge naučne oblasti.
Ovim sporazumom Srbija dodatno učvršćuje svoj put ka Evropskoj uniji i potvrđuje snagu svog naučnog i obrazovnog sistema.
Kurir.rs