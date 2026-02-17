Slušaj vest

Najveća stopa rađanja u Evropi zabeležena je južno od Ibra, na području Kosova i Metohije, a posebno se izdvaja srpsko selo Pasjane kod Gnjilana.

U porodilištu u Pasjanu tokom 2025. godine rođeno je 136 beba, što je za dve više nego prethodne godine. Za meštane Kosovskog Pomoravlja, ove brojke imaju mnogo dublje značenje od same statistike. Ovo porodilište godinama je simbol opstanka i budućnosti Srba u ovom kraju, a svaka nova beba - nova je nada da život ovde neće stati. To su samo neki od razlloga zbog kojih je porodilištu u Pasjanu jučedodeljen Sretenjski orden drugog stepena.

Vršilac dužnosti direktora Zdravstvenog centra Gnjilane sa sedištem u Pasjanu dr Violeta Trajković, koja je juče u ime te zdravstvene ustanove, primila odlikovanje od predsednika Srbije, izjavila je da je to velika čast za nju, ali i instituciju koju vodi, ističući da je porodilište u Pasjanu važno za opstanak Srba na Kosovu.

Dr Violeta Trajković, vd direktora Zdravstvenog centra Gnjilane sa sedištem u Pasjanu Foto: Printscreen/ Youtube/ Kosovo Online

Jedino seosko porodilište u Evropi, može da pohvali sve većim brojem rođene dece iz godine u godinu.

Prošle godine u njemu je rođeno 136 beba, a ta ustanova juče je odlikovana Sretenjskim ordenom drugog stepenaza za naročite zasluge i postignute rezultate u zdravstvenoj delatosti.

- Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam danas kao v.d. direktor Zdravstvenog centra Gnjilane sa sedištem u Pasjanu primila Sretenjski orden. To je velika čast za mene, kao lekara specijalistu. Ja sam 20 godina lekar koji od prvog radnog dana radi na prostoru Kosova i Metohije - rekla je vršilac dužnosti direktora dr Violeta Trajković za Kosovo onlajn.

Istakla je da je porodilište u Pasjanu jedino seosko porodilište u Evropi.

- I svake godine nam se rađa sve veći broj dece. Veoma je važno postojanje porodilišta radi ostanka i opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji - naglasila je dr Trajković.

U proteklih 10 godina u porodilištu u Pasjanu rođeno je ukupno 1.337 beba, a u njemu se ne porađaju samo žene iz Kosovskog Pomoravlja, već i iz Štrpca, centralnog Kosova, južne Srbije.

Kurir.rs/ Kosovo onlajn