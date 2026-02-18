Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na šest lokacija.

  • Valjevo, Crveni krst 9-15 časova
  • Petrovac, Crveni krst 9-14 časova
  • Požarevac, Dom Crvenog krsta 8-14 časova
  • Smederevo, Sportska hala 8-14 časova
  • Šabac, Кulturni centar 9-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteVestiMultipla skleroza oštećuje mozak godinama pre dijagnoze: Krvni proteini otkrivaju skrivene rane napade
snimak-glave-multipla-skleroza-shutterstock-1380334055.jpg
ZdravljeKako krvna grupa utiče na rizik od bolesti: Ko je skloniji raku, moždanom udaru i dijabetesu
aritmije.jpg