Reč je o moćnom oružju koje se koristi na bojištima širom sveta. Vojni teoretičari navode da će budući ratovi biti vođeni algoritmima, uz bespilotne sisteme kao glavnu borbenu snagu. Drugi primećuju da se to već dešava.

Šta konkretno znači imati digitalnu armiju i koji su to njeni zadaci, za "Puls Srbije", govorili su Branko Bogdanović, urednik portala "Oružje online", i prof. dr Petar Kočović, stručnjak za informacione tehnologije.

Digitalna armija kao budućnost ratovanja

- Mi nismo prvi koji planiramo uvođenje digitalne armije, i na tome se radi već duže vreme. Pri tome treba naglasiti da smo mi, ranije, imali odličan kadar na Mašinskom i Elektrotehničkom fakultetu, kao i u institutima koji su dobro upućeni u ovu materiju - rekao je Bogdanović.

Branko Bogdanović, urednik portala Oružje online Foto: Kurir Televizija

Budućnost ratovanja

Bogdanović je dodao da, uključujući i ukrajinsko-ruski sukob, vidimo da su Ukrajinci čak uveli novi rod vojske baziran na dronovima, što potvrđuje da modernizacija vojske sve više zavisi od elektronike.

- Ovo predstavlja potpuno novu promenu na ratištima, gde ljudski faktor - vojnik kao vojnik - i tradicionalna tehnika vezana za kopno ili vazduh sve manje dolaze do izražaja, dok se sve više oslanja na sisteme kojima se upravlja elektronskim putem. To jasno pokazuje da budućnost leži upravo u tome. Verujem da imamo perspektivu da to razvijemo i nadam se da ćemo uložiti dodatne napore kada je reč o regrutaciji kvalitetnih kadrova. Na fakultetima imamo sjajne studente, a u većini razvijenih zemalja stručnjaci za moderne oblike ratovanja regrutuju se još u srednjim školama, a naročito sa univerziteta.

Evolucija bespilotnih letelica

- Nekada smo imali UTVA koja je razvijala bespilotne letelice, preteče današnjih dronova. Danas, na primer, koristi se turski "Bajraktar" - rekao je Kočović i dodao:

Prof. dr Petar Kočović, stručnjak za informacione tehnologije Foto: Kurir Televizija

- Treba znati i da današnji dronovi, za razliku od prethodnih, koriste telekomunikacione sisteme, GPS, GLONASS i druge satelitske mreže - uključujući i ruske i kineske sisteme, kao i tehnologije poput Starlinka koji razvija Ilon Mask. Kontrola i određivanje ciljeva danas se bazira na komunikaciji između dronova, senzorima kao što su infracrveni, te na veštačkoj inteligenciji ugrađenoj u dronove. Cene su takođe značajne - najjeftiniji dronovi koštaju oko 5.000 dolara, dok prosečni i napredniji dronovi dostižu cenu od 50.000 dolara, a "Bajraktar" i do 200.000 dolara po komadu.

