Potpredsednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je u Bajinoj Bašti da je usled nevremena praćenog velikim snežnim padavinama i teškim, mokrim snegom pričinjena šteta na elektrodistributivnoj mreži te da ne postoji uredno snabdevanje strujom u više okruga u Srbiji.

"Nalazimo se u Bajinoj Bašti gde je u brdskim predelima pao sneg i više od 40 centimetara i to nam stvara probleme da pristupimo mreži. Sve ekipe, i Elektrodistibucije Srbije i Elektromreže Srbije, Srbijašuma, komunalnih preduzeća i Puteva Srbje su na terenu i radimo na lokalizaciji i otklanjanju kvarova. Očekujemo stabilizaciju u narednim satima", rekla je Mesarović.

Kada je reč o Bajinoj Bašti, ona je navela da očekuje stabilizaciju u naredna dva sata.

"Nećemo stati, što je imperativ predsednika Srbije Aleksandra Vučića, dok poslednje domaćinstvo ne bude imalo uredno napajanje", zaključila je Mesarović, prenosi Euronjuz pisanje Tanjuga.

Predsednik opštine Bajina Bašta Milenko Ordagić je rekao da je nakritičnija situacija u brdskim predelima Bajine Bašte kao što su Zarožje, Pašna Ravan, Rastište, Jagoštica kao i da je bez struje dosta domaćinstava koji gravitiraju ka Kadinjači.

"Pored problema sa napajenjem električnom energijom imamo problema i na putevima, ali smo to uspeli vrlo brzo da rešimo pa su svi magistralni putevi prohodni, a u selima čiste meštani", naveo je Ordagić.