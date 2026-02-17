Svečanost u Kragujevcu
Ministarka Stamenkovski sa mitropolitom šumadijskim Jovanom: "Čula se nekolicina demonstranata kako duva u vuvuzele, ali himna Srbije bila je glasnija!"
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je Sretenjskoj svečanoj akademiji u Kragujevcu.
"U zdanju Stare skupštine u Kragujevcu, sa mitropolitom šumadijskim Jovanom, čekajući da počne Sretenjska svečana akademija" navela je ministarka Đurđević Stamenkovski u opisu slike na Instagramu i dodala:
"Napolju se čula nekolicina demonstranata kako duva u vuvuzele i pištaljke, ali himna Srbije bila je glasnija".
