Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je Sretenjskoj svečanoj akademiji u Kragujevcu.

"U zdanju Stare skupštine u Kragujevcu, sa mitropolitom šumadijskim Jovanom, čekajući da počne Sretenjska svečana akademija" navela je ministarka Đurđević Stamenkovski u opisu slike na Instagramu i dodala:

"Napolju se čula nekolicina demonstranata kako duva u vuvuzele i pištaljke, ali himna Srbije bila je glasnija".

