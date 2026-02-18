Slušaj vest

Putevi Srbije d.o.o, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.06 časova, saopštilo je da snega ima do pet centimetara na nekim deonicama puteva I, II i III prioriteta održavanja, zbog čega je potrebna oprezna vožnja, a neprohodni su samo pojedini putni pravci III prioriteta.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

Apel vozačima

Putevi Srbije d.o.o. savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze zaista oprezno i pažljivo.

Apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Gde ima snega na putu

Na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja, snega ima na sledećim deonicama:

I B-21, Ivanjica - Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara

I B-21, Podbukovi - Kosjerić - Požega, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara

I B-23, Bistrica - Prijepolje - dr.granica sa CG (granični prelaz Gostun), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara

I B-23, Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara

I B-28, Knežević - Kremna - dr. granica sa BiH (granični prelaz Kotroman), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara

I B-28, Okletac - Rogačica- Kostojević - Dub - Dubci - Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara

I B-29, Nova Varoš - Aljinovići, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara

I B-29, državna granica sa CG (granični prelaz Jabuka) - Prijepolje, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara

I B-35, granica RUM/SRB (brana HE Đerdap 1) - Kladovo - Negotin, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara

I B-40, Vladičin Han - Surdulica - Ćurkovica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara

I B-40, Ćurkovica - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci), kolovoz je vlažan, snega ima od 5 do 10 centimetara

II A-175, Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara

II A-210, Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara

II A-231, Božica - granica SRB/BUG (Ribarci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara

II A-231, Vlasinsko Jezero - Božica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara

II B-339, Jelova Gora - Užice, kolovoz je vlažan, snega ima od 5 do 10 centimetara

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 centimetara na teritoriji Ivanjice, Novog Pazara, Požege, Užica, Valjeva, Vranja, Zaječara.

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 centimetara na teritoriji Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kosova, Kruševca, Mačve, Novog Pazara, Požege, Užica, Vranja, Zaječara, prenosi Blic pisanje Tanjuga..

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 centimetara na teritoriji Čačka, Ivanjice, Kosova, Kruševca, Novog Pazara, Požege, Užica, Vranja, Zaječara.

Gde ima odrona

U napomeni za Zaječar ukazuje se na učestale sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac).

Neprohodni su sledeći putni pravci III prioriteta održavanja:

II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana

II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo

II A-198 Raška - Kuti - Odvraćenica

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:

I B-21 Podbukovi - Kosjerić - Požega

I B-29 Nova Varoš - Aljinovići

I B-29 državna granica sa CG (granični prelaz Jabuka) - Prijepolje

I B-30 Buk - Radočelo

II A-143 Pričević - Pecka

II A-161 Žagubica - Crni Vrh - Borsko jezero

II A-165 Porečki most - Klokočevac Miloševa Kula - Zagrađe - Rgotina - Vražogrnac - Zaječar

II A-170 Debelo Brdo - Rogačica - Bajina bašta - Kaluđerske bare - Kremna

II A-170 Valjevo - Poćuta - Debelo brdo

II A-171 Dub - Bajina Bašta - dr. granica sa BiH (granični prelaz Bajina Bašta/Skelani)

II A-172 Bajina Bašta - Perućac

II A-173 Kremna - Dubci

II A-174 Karan - Crnokosa

II A-174 Užice - Karan

II A-174 Varda - Jakalj - Kostojevići

II A-175 Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona

II A-180 Vučkovica - Ivanjica

II A-191 Bistrica - Priboj - državna granica sa BiH (granični prelaz Uvac)

II A-192 državna granica sa CG (granični prelaz Čemerno) - državna granica sa BiH (granični prelaz Vagan)

II A-193 državna granica sa BiH (Ustibar) - Sjeverin - državna granica sa BiH (Rudo)

II A-194 Jasenovo - Kokin Brod

II A-194 Kokin Brod - Rutoši - Pribojska banja - Priboj - Sastavci

II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo

II A-195 Bela Zemlja - Ljubiš - Jasenovo

II A-196 Visoka - Ljubiš

II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica

II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica

II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana

II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo

II A-200 Prijepolje - Manastir Mileševa

II A-207 Drenska klisura (Drenje) - Grčak

II A-208 Stanišinci - Grčak

II A-208 Vrnjci - Stanišinci

II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci

II A-210 Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina

II A-210 Šipačina - Rudnica

II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)

II A-211 Kopaonik - Jaram

II A-218 Boljevac - Sokobanja

II B-338 Valjevo - Lelić - Mravinjci

II B-339 Jakalj - Jelova Gora

II B-339 Jelova Gora - Užice

II B-402 Bajina Bašta (Rača) - Manastir Rača

II B-403 Kaluđerske Bare - Mitrovac - Zaovine

II B-404 Zlatibor (kružni tok) - Semegnjevo

II B-405 Rzav (Krst) - Ribnica

II B-406 Trnava - Sirogojno - Trnava

II B-407 Mijoska - Dumljani - Mataruge

II B-409 Kumanica - Gleđica

Odrona ima na sledećim putnim pravcima:

I B-21 Divljaka - Ivanjica

I B-21 Ivanjica - Javor

I B-30 Buk - Radočelo

II A-180 Vučkovica - Ivanjica

II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo

II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica

II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica

II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana

II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo

II B-409 Kumanica - Gleđica

Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na putnom pravcu II A-222 Kalna - Stara planina Jabučko ravnište.

Stanje na granicama

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima zadržavanja beleže samo na izlazu na Batrovcima, i to pet sati.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prestanak snežnih padavina na zapadu zemlje doneo je bolju prohodnost puteva na području Zlatibora, Tare, Užica, Bajine Bašte, Valjeva, Loznice, Ivanjice i Golije, ali i u istočnim i centralnim delovima Srbije.

Zbog niskih jutarnjih i večernjih temperatura, vozačima se skreće pažnja na mogućnost mestimične poledice, a poseban oprez neophodan je na deonicama duž rečnih tokova, u kotlinama i klisurama, kao i na mostovima i drugim putnim objektima preko reka, gde je rizik od stvaranja leda najizraženiji.

Na pojedinim deonicama i dalje je na snazi zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere u višim predelima Valjeva, Užica, Kopaonika i Zaječara.

Prvi radni dan posle produženog vikenda doneće pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na gradskim saobraćajnicama, pa se vozačima savetuje dodatno strpljenje i oprez.

Kurir/ Blic