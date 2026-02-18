Jovana iz Ivanjice je najmlađa kozarica u Srbiji: Umesto grada i gužve izabrala je koze i ognjište
Dok mladi masovno napuštaju sela i odlaze u velike gradove, jedna dvadesetogodišnja devojka iz Klepana kod Ivanjice učinila je upravo suprotno.
Jovana Rajković predstavlja svetao primer onoga za šta se država zalaže – povratak mladih na ognjišta i negovanje izvornih vrednosti Srbije kao zemlje poljoprivrede, stočarstva i voćarstva.
Najmlađa kozarica
Jovana je, verovatno, najmlađa kozarica u Srbiji. Odlučila je da svoj život posveti uzgoju koza i proizvodnji zdravih, domaćih proizvoda – mleka i sira – sa ciljem da obogati ponudu na tržištu i očuva tradicionalnu proizvodnju.
Uporedo sa radom na gazdinstvu, upisala je i višu školu iz oblasti marketinga, kako bi svoje proizvode što uspešnije plasirala i razvila sopstveni brend.
Majka je ponosna
Njena majka Danica imala je drugačije planove za ćerku, koja je bila odličan đak, ali danas ne krije ponos. Ljubav prema selu i prirodi, kako kaže, očigledno je zapisana u genima.
Ova mlada devojka ne traži mnogo, ali bi joj, kako iskreno ističe, značila svaka vrsta podrške: dodatna edukacija u zemljama koje se savremeno bave kozarstvom, kao i subvencije koje bi joj pomogle da unapredi proizvodnju i ostane na selu.
Kurir/ Infoliga