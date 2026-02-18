Slušaj vest

Dok mladi masovno napuštaju sela i odlaze u velike gradove, jedna dvadesetogodišnja devojka iz Klepana kod Ivanjice učinila je upravo suprotno.

Jovana Rajković predstavlja svetao primer onoga za šta se država zalaže – povratak mladih na ognjišta i negovanje izvornih vrednosti Srbije kao zemlje poljoprivrede, stočarstva i voćarstva.

Jovana Rajković Foto: Youtube/ Info LIGA Ivanjica

Najmlađa kozarica

Jovana je, verovatno, najmlađa kozarica u Srbiji. Odlučila je da svoj život posveti uzgoju koza i proizvodnji zdravih, domaćih proizvoda – mleka i sira – sa ciljem da obogati ponudu na tržištu i očuva tradicionalnu proizvodnju.

Jovana Rajković Foto: Youtube/ Info LIGA Ivanjica

Uporedo sa radom na gazdinstvu, upisala je i višu školu iz oblasti marketinga, kako bi svoje proizvode što uspešnije plasirala i razvila sopstveni brend.

Majka je ponosna

Njena majka Danica imala je drugačije planove za ćerku, koja je bila odličan đak, ali danas ne krije ponos. Ljubav prema selu i prirodi, kako kaže, očigledno je zapisana u genima.

1/6 Vidi galeriju Jovana je najmlađa kozarica u Srbiji Foto: Printscreen Infoliga Ivanjica, Youtube/ Info LIGA Ivanjica

Ova mlada devojka ne traži mnogo, ali bi joj, kako iskreno ističe, značila svaka vrsta podrške: dodatna edukacija u zemljama koje se savremeno bave kozarstvom, kao i subvencije koje bi joj pomogle da unapredi proizvodnju i ostane na selu.