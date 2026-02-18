Slušaj vest

Da li nas narednih dana očekuje vremenski rolerkoster i da li je medvedica Dunja stvarno najavila kraj zime?

Kiša je počela prekjuče oko ponoći, pa je pre podne – sredinom dana padao sneg, pa je posle podne počela ponovo kiša, kaže meteorolog Nedeljko Todorović. Zabelelo je, dodaje, na jedan sat.

Poručuje i da sa snegom nismo trajno završili ove zime.

- Za planinske predele biće snega, palo je novog snega u planinskim predelima po 15, 20, 25 centimetara, taman za zimski turizam. Ali u Beogradu je na granici uvek kiša–sneg. Tako će biti verovatno i u petak i noću između petka i subote, to je znači za tri dana. Situacija slična ovoj, možda samo manja količina padavina generalno - prognozira meteorolog.

Da li nas očekuje vremenski rolerkoster

Kaže da se nastavlja veoma promenljivo vreme, a to znači u sredu i četvrtak skok temperature.

- Hajde da kažemo u sredu osam, u četvrtak možda 14-15 stepeni. Duva vetar, ali nije košava, samo blago bridi jugoistočni vetar, toliko da opomene da je ipak februar. Znači nema šale do polovine marta - precizirao je Todorović.

To što je mečka izašla iz pećine prema njegovim rečima treba simbolično posmatrati, jer ne može vreme da se određuje na osnovu jednog datuma, jednog dana.

- Veći deo zime je iza nas, tako da kažem mala je verovatnoća da imamo ozbiljnu zimu u narednom periodu. Tako da se obično kaže zima je pri kraju, sledi uvod u proleće. Ovo je samo priča, narodna, da po tome može da se prognozira - objašnjava meteorolog.

U petak toplo, pa opet jutarnji minus za vikend

Dodaje da će i u petak biti toplo, ali da sledi kiša pa će posle podne da ohladi i noć ka suboti.

- Prvo u subotu i nedelju dva najhladnija dana. Biće i ujutru mraz sa po dva-tri stepena u minusu, ali i maksimalne temperature neće biti visoke – oko ili malo ispod prosečnih vrednosti, to znači negde od četiri do šest stepeni. A od ponedeljka opet porast temperature na vrednosti oko deset stepeni, možda i više - prognozira Todorović.

