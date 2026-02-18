Slušaj vest

Da li nas narednih dana očekuje vremenski rolerkoster i da li je medvedica Dunja stvarno najavila kraj zime?

Kiša je počela prekjuče oko ponoći, pa je pre podne – sredinom dana padao sneg, pa je posle podne počela ponovo kiša, kaže meteorolog Nedeljko Todorović. Zabelelo je, dodaje, na jedan sat.

Poručuje i da sa snegom nismo trajno završili ove zime.

- Za planinske predele biće snega, palo je novog snega u planinskim predelima po 15, 20, 25 centimetara, taman za zimski turizam. Ali u Beogradu je na granici uvek kiša–sneg. Tako će biti verovatno i u petak i noću između petka i subote, to je znači za tri dana. Situacija slična ovoj, možda samo manja količina padavina generalno - prognozira meteorolog.

Da li nas očekuje vremenski rolerkoster

Kaže da se nastavlja veoma promenljivo vreme, a to znači u sredu i četvrtak skok temperature.

- Hajde da kažemo u sredu osam, u četvrtak možda 14-15 stepeni. Duva vetar, ali nije košava, samo blago bridi jugoistočni vetar, toliko da opomene da je ipak februar. Znači nema šale do polovine marta - precizirao je Todorović.

To što je mečka izašla iz pećine prema njegovim rečima treba simbolično posmatrati, jer ne može vreme da se određuje na osnovu jednog datuma, jednog dana.

Zlatibor sneg

- Veći deo zime je iza nas, tako da kažem mala je verovatnoća da imamo ozbiljnu zimu u narednom periodu. Tako da se obično kaže zima je pri kraju, sledi uvod u proleće. Ovo je samo priča, narodna, da po tome može da se prognozira - objašnjava meteorolog.

U petak toplo, pa opet jutarnji minus za vikend

Dodaje da će i u petak biti toplo, ali da sledi kiša pa će posle podne da ohladi i noć ka suboti.

- Prvo u subotu i nedelju dva najhladnija dana. Biće i ujutru mraz sa po dva-tri stepena u minusu, ali i maksimalne temperature neće biti visoke – oko ili malo ispod prosečnih vrednosti, to znači negde od četiri do šest stepeni. A od ponedeljka opet porast temperature na vrednosti oko deset stepeni, možda i više - prognozira Todorović.

Kurir/ RTS

sneg na putu Bešenovo–Beočin
Ivan Ristić sneg
sneg zima Beograd Srbija

Meterolog Nedeljko Todorović otkrio da Srbiju narednih dana očekuje prava vremenska klackalica Izvor: Kurir televizija