Doktori pomažu piscima: Udruženje lekara-pisaca "Vidar" pokreće novu akciju - Humanitarno veče pod sloganom "Prijatelj prijatelju"
U vremenu kada su solidarnost i zajedništvo potrebniji nego ikad, humanitarne inicijative ponovo pokazuju koliko pojedinci i udruženja mogu doprineti očuvanju važnih društvenih vrednosti.
Udruženje lekara-pisaca "Vidar" pokreće novu humanitarnu akciju, ovoga puta u znak podrške Udruženju književnika Srbije. Pod sloganom "Prijatelj prijatelju".
Članovi udruženja nastupiće 20. februara u 19 časova, u Francuskoj 7, uz muzičku podršku etno grupe "Gledanice“.
Ovaj događaj predstavlja početak šire inicijative sa ciljem da se očuva i osnaži institucija kulture kakva je UKS.
