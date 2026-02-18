Slušaj vest

U vremenu kada su solidarnost i zajedništvo potrebniji nego ikad, humanitarne inicijative ponovo pokazuju koliko pojedinci i udruženja mogu doprineti očuvanju važnih društvenih vrednosti.

Udruženje lekara-pisaca "Vidar" pokreće novu humanitarnu akciju, ovoga puta u znak podrške Udruženju književnika Srbije. Pod sloganom "Prijatelj prijatelju".

Članovi udruženja nastupiće 20. februara u 19 časova, u Francuskoj 7, uz muzičku podršku etno grupe "Gledanice“.

Ovaj događaj predstavlja početak šire inicijative sa ciljem da se očuva i osnaži institucija kulture kakva je UKS.

