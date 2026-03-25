Slušaj vest

Da li ste znali da upravo sada, dok pijete prvu jutarnju kafu ili žvaćete omiljenu žvaku, vi zapravo proždirete plastiku? Naučnici su šokirani- nismo više od krvi i mesa, postajemo hodajuće plastične deponije. Od pluća do same krvi, ove nevidljive ubice razaraju nam hormone. Koliko kreditnih kartica godišnje pojedete, a da toga niste ni svesni?

Sitna, gotovo nevidljiva, i potencijalno opasna. Svakodnevno je nesvesno unosimo kroz vodu, hranu, pa čak i vazduh. Reč je o mikroplastici - delićima plastike koji mogu da izazovu ozbiljne zdravstvene probleme i dugoročne posledice po čitav ekosistem.

Mikroplastika, kažu stručnjaci, ne završava samo u plućima ili jetri, jer je analizama pronađena i u mozgu, reproduktivnim organima, a veća količina prisutna u organizmu može da dovede i do tromboze i infarkta.

Foto: Shutterstock

O ovoj temi za naš jutarnji program govorila je dr. Dajana Kovač nutricionista i doktor biotehničkih nauka.

- Izvori mikroplastike koje imamo danas u našoj okolini ne potiču samo iz ambalaže i prehrambrenih proizvoda, zapravo najviše potiču iz sintetike iz garderobe - započela je Kovač za Redakciju.

Ona je objasnila da to znači da kupujemo sintetičke materijale koji se posle pranja habaju, i ta plastika odlazi u naš eko-sistem.

Najveći izvor sintetička garderoba

Mikroplastika se prenosi vazdušnim strujama i pronađena je čak i u snegu na Antarktiku. Udisanje ovih čestica direktno izaziva upalne procese u plućima.

- Što se tiče posuđa, pravimo grešku, ne smemo nikako da podgrevamo hranu u plastičnim materijalima. Iako je plastika danas najosuđivaniji materijal za čuvanje hrane zapravo nije toliko sporna koliko je sporna njena pogrešna upotreba - objašnjava.

Zaključila je da je plastika ponekad nužno zlo ali je i važno kako se ophodimo prema njoj, dakle, nikako je ne zagrevati.

- Znači ne zagrevati namirnice u plastičnim posudama i pokušati da koristite staklenu ambalažu nekoliko puta - rekla je Kovač

Staklena ambalaža takođe nije najbolja ali je svakako bolja od plastične.

Foto: Kurir Televizija

- U principu pokušajte da vodite računa šta je to što kupujete od garderobe, pokušajte da se bazirate na pamučne materijale, na neke prirodne materijale i tako ćete uspeti da sačuvate svoj organizam - dodaje.

Navela je i jednu poražavajuću zanimljivost, rekla je da svako od nas na nedeljnom nivou unese čak 5 grama plastike, to je težina jedne kreditne kartice.

Najnovija istraživanja pokazuju da uzorci ljudskog mozga mogu sadržati značajne količine nanoplastike, što se povezuje sa povećanim rizikom od neuroloških poremećaja, poput demencije i Parkinsonove bolesti. Studije su takođe otkrile da mikroplastika u arterijama može ubrzati razvoj ateroskleroze i dramatično povećati rizik od srčanog i moždanog udara.

Kako izbeći mikroplastiku

Filtrirajte vodu iz česme, sistemi sa reverznom osmozom (RO) su najefikasniji i mogu ukloniti preko 99% mikroplastike. Čak i obični filter-bokali sa aktivnim ugljem mogu značajno smanjiti njihov broj u poređenju sa flaširanom vodom.

Staklo i nerđajući čelik, zamenite plastične flaše onima od stakla ili čelika. Ako pijete iz plastike, izbegavajte da flaša stoji na suncu ili u toplom automobilu.

"NAJVEĆI IZVOR MIKROPLASTIKE JE U ODEĆI"! Ona je svuda i svi znamo da može biti kancerogena i fatalna: Doktor otkriva kako je izbeći i sačuvati zdravlje!! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs