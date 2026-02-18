Slušaj vest

Ovogodišnjim konkursom planiran je upis 220 budućih kadeta Vojne akademije, 35 kadeta Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, 110 učenika Vojne gimnazije - 80 za Opšti, 20 za Vazduhoplovni smer, po pet za prijem u drugi i treći razred Opšteg smera i 80 učenika Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara“.

Svi kandidati prolaze propisani selekcioni postupak, koji obuhvata psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu, proveru fizičkih sposobnosti, prijemne ispite i bezbednosnu proveru, čime se obezbeđuje da budu izabrani najspremniji i najmotivisaniji mladi ljudi.

Ko ima pravo da konkuriše

Pravo da konkurišu za upis osnovnih studija u Vojnoj akademiji imaju mladići i devojke rođeni 2004. godine ili kasnije, odnosno 2006. godine ili kasnije za studije na Medicinskom fakultetu VMA. Kandidati za Vojnu akademiju treba da imaju završenu četvorogodišnju srednju školu ili da pohađaju njen završni razred, dok je za Medicinski fakultet VMA uslov završena gimnazija ili srednja škola zdravstvene ili veterinarske struke u trajanju od četiri godine ili da pohađaju četvrti razred tih škola.

Na Vojnoj akademiji izvode se studijski programi - Kopnena vojska, Vojno vazduhoplovstvo, Vojnoelektronsko inženjerstvo, Vojnomašinsko inženjerstvo, Tehnološko inženjerstvo materijala i zaštite, Vojnosaobraćajno inženjerstvo, Ekonomija odbrane i Protivvazduhoplovna odbrana. Kandidati za studijski program Vojno vazduhoplovstvo prolaze i dodatne medicinsko-zdravstvene i psihološke procene, kao i selektivne obuke – padobransku i letačku, koje zahtevaju visok stepen fizičke i psihičke spremnosti.

Školovanje u Vojnoj akademiji traje četiri godine i obuhvata 240 ESPB bodova, dok školovanje na Medicinskom fakultetu VMA traje šest godina (360 ESPB). Po završetku školovanja, kadeti stiču visoko obrazovanje i stručna zvanja, a primaju se u profesionalnu vojnu službu – kadeti Vojne akademije u čin potporučnika odgovarajućeg roda ili službe, a kadeti Medicinskog fakulteta VMA u čin potporučnika sanitetske službe.

Za upis u Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu „1300 kaplara” pravo prijavljivanja imaju dečaci i devojčice rođeni 2010. godine ili kasnije, odnosno 2009. godine ili kasnije za upis u drugi i 2008. godine ili kasnije za upis u treći razred Vojne gimnazije.

Prvi deo selekcije za Vojnu gimnaziju obuhvata psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu, a u drugom delu kandidati podležu proveri fizičke sposobnosti i proveri znanja iz matematike i srpskog jezika i književnosti. Tokom procesa selekcije obavlja se i bezbednosna provera kandidata. Kandidati za učenike Vazduhoplovnog smera u Vojnoj gimnaziji upućuju se na dodatne psihološke i medicinsko-zdravstvene preglede prema posebnom programu Vazduhoplovnomedicinskog instituta.

Školovanje u Vojnoj gimnaziji traje četiri godine prema Nastavnom planu i programu gimnazija opšteg smera u Republici Srbiji, uz posebne vojne sadržaje, a učenici su po završetku obavezni da nastave školovanje u Vojnoj akademiji.

Srednja stručna vojna škola „1300 kaplara“ obrazuje buduće podoficire Vojske Srbije, a školovanje se odvija prema planu i programu - Vazduhoplovnotehnički smer, Jedinice za elektronska dejstva, Telekomunikacije i informatika, Artiljerijsko-raketne jedinice za protivvazduhoplovna dejstva i Vazdušno osmatranje i javljanje. Za upis u Srednju stručnu vojnu školu „1300 kaplara“ kandidati, takođe, prolaze dva dela selekcije – psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu i proveru fizičke sposobnosti i znanja iz matematike i fizike.

Tokom školovanja u svim vojnim školama obezbeđeni su smeštaj, ishrana, zdravstvena zaštita, novčana primanja i kompletni troškovi školovanja, koje snosi Ministarstvo odbrane.

Gde i dokad treba da se prijavite

Konkurs za upis u vojne škole otvoren je do 31. marta 2026, a detaljne informacije o uslovima, selekciji i načinu prijavljivanja dostupne su na sledećem linku: https://www.mod.gov.rs/cir/konkursi-za-upis-u-vojne-skole.