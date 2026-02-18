Slušaj vest

Sva raspoloživa mehanizacija i ekipe putara su na terenu spremni da reaguju po potrebi.

Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Valjeva, Kolubare, Mačve, Novog Pazara, Požege, Užica, Ivanjice, Zaječara, Čačka, Kosova, Kruševca i Vranja. 

Na snazi je zabrana za šlepere na teritoriji Valjeva, Zaječara, Požege, Novog Pazara i Kruševca.

„Putevi Srbije“ apeluje na sve učesnike da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i budu posebno oprezni, poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu.

Kurir.rs

