jp „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da su autoputevi i svi državni putevi prvog i drugog prioriteta, kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima prohodni za saobraćaj.
Sva raspoloživa mehanizacija i ekipe putara su na terenu spremni da reaguju po potrebi.
Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Valjeva, Kolubare, Mačve, Novog Pazara, Požege, Užica, Ivanjice, Zaječara, Čačka, Kosova, Kruševca i Vranja.
Na snazi je zabrana za šlepere na teritoriji Valjeva, Zaječara, Požege, Novog Pazara i Kruševca.
„Putevi Srbije“ apeluje na sve učesnike da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i budu posebno oprezni, poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu.
