U Lozoviku na kraju sela stoji kuća koja preti da se sruši, a u njoj živi šestoro dece i njihova baka koja ne spava, leži i sluša kako zidovi škripe, moleći Boga samo jedno - da kuća ne padne i ne ubije decu.

Zidovi ispucali, plafon se ruši, krov propušta. Kad dune vetar, cela kuća zadrhti. Struje nema, vodu nose u flašama, nema kupatila, nema kreveta za sve, spavaju kako stignu, na dotrajalim krevetima.

Humanitarna pomoć (10).jpg
Acići Foto: Titkok/Fondacija Tamara_m

U toj kući živi šestoro dece i njihova baka. Ona kaže da ne spava, leži i sluša kako kuća škripi.

Žive u strahu

- Samo da se kuća ne sruši, da ne ubije decu - govori ova baka kroz suze.

Humanitarna pomoć (2).jpg
Foto: Titkok/Fondacija Tamara_m

Otac radi od jutra do mraka, samo da ne budu gladni. 

Nemaju gde da se okupaju

Humanitarka Tamara Misirlić pokrenula je akciju prikupljanja pomoći kako bi pomogla porodici Arsić.

Pomoć za Aciće Foto: Titkok/Fondacija Tamara_m

- Važno da mi deca živa i zdrava, drugo nije važno. Nek ih čuva Bog. Ja samo za decu mislim. Za mene nije važno. Sirotinja. Beda neviđena. To su moja deca. Teško mi je ovako, bar da imaju uslov neki da se okupaju tu -  ispričala je ova starica.

Strah je da kuća ne padne.

- Ne daj bože da izginu deca. To razmišljam, ne smem da spavam noćima. Struju nemamo deset godina - rekla je.

