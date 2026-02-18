Slušaj vest

Koliko će zaista koštati odmor u Grčkoj za četvoročlanu porodicu ovog leta? Ovo je pitanje koje se svake zime i proleća ponavlja iznova - uz mnogo straha, nagađanja i često potpuno pogrešnih procena.

Porodicama koje planiraju letovanje u Grčkoj biće korisno da imaju realnu, jasnu i upotrebljivu računicu, zasnovanu na iskustvu i stvarnim troškovima, piše Grčka info.

Polazne pretpostavke

Da bi računica imala smisla, važno je da se zna o kakvom letovanju govorimo.

Za većinu porodica iz Srbije put automobilom je i dalje najčešći izbor. Foto: Shutterstock

Hajde da pođemo od sledećeg scenarija: porodica od četiri člana (dvoje odraslih i dvoje dece), putovanje sopstvenim automobilom iz Srbije i boravak od deset noćenja u apartmanu. U pitanju je klasično porodično letovanje, bez luksuza, ali i bez velikih odricanja.

Troškovi puta do Grčke

U zavisnosti od destinacije, ukupna kilometraža u oba pravca kreće se između 1.200 i 1.500 kilometara. To znači da se trošak goriva, u zavisnosti od potrošnje vozila i cene goriva, najčešće kreće između 160 i 220 evra.

Trošak za gorivo je između 160 i 220 evra. Foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

Na to treba dodati putarine do Grčke i vinjete za Bugarsku uključujući putarine kroz Srbiju, Severnu Makedoniju, kao i Grčku. Taj deo troška obično iznosi između 40 i 70 evra.

Trošak puta može blago varirati u zavisnosti od mesta polaska - porodice koje putuju iz juga Srbije imaće nešto kraću relaciju, dok će za one sa severa zemlje, poput Subotice, put biti nešto duži.

Kada se sve sabere, ukupan trošak puta za četvoročlanu porodicu najčešće se kreće između 200 i 290 evra.

Smeštaj - najveća stavka u budžetu

Smeštaj u Grčkoj je stavka koja najviše utiče na konačnu cenu letovanja, a razlike po terminima su veoma izražene.

U junu 2026. godine, deset noćenja u apartmanu za četiri osobe najčešće košta između 450 i 700 evra.

Jul je osetno skuplji, pa se cene u tom periodu kreću od 700 do 1.000 evra.Avgust je tradicionalno najskuplji i tada cena za deset noći može dostići 900 do 1.300 evra.

Avgust je tradicionalno najskuplji mesec za iznajmljivanje apartmana. Foto: Shutterstock

Septembar donosi primetno niže cene u odnosu na špic sezone. U prvoj polovini septembra, deset noćenja u apartmanu za četvoročlanu porodicu najčešće košta između 600 i 850 evra, dok se u drugoj polovini meseca cene često spuštaju na nivo juna, pa se mogu naći i za 500 do 700 evra.

Razlike zavise od regije, udaljenosti od plaže, spratnosti i dodatnih pogodnosti, ali navedeni rasponi predstavljaju realnu sliku tržišta.

Hrana i piće tokom letovanja

Trošak hrane je često pogrešno procenjen, najčešće zato što se zaboravlja da porodice retko jedu svaki obrok u restoranu.

U praksi se najčešće kombinuje priprema hrane u apartmanu sa povremenim odlascima u taverne, pekare i na giros. Kupovina u supermarketima za doručak, piće, voće i osnovne namirnice obično iznosi oko 20 do 30 evra dnevno, dok obroci van smeštaja dodaju još 30 do 50 evra dnevno.

Kada se sve sabere, realan dnevni trošak za hranu i piće kreće se između 50 i 80 evra, odnosno 500 do 800 evra za deset dana.

Plaže i sitni dnevni troškovi

Većina porodica na plaži za ležaljke i grickalice potroši dnevno do 30 evra. Foto: Shutterstock

Kafa, sokovi, sladoledi za decu, voda i povremene ležaljke često deluju kao sitnica, ali se na kraju jasno vide u budžetu.

Većina porodica na ove troškove potroši između 15 i 30 evra dnevno, što za deset dana znači dodatnih 150 do 300 evra.

Izleti i dodatne aktivnosti

Izleti nisu obavezni, ali se često ubaci barem jedan tokom boravka.

Mini-krstarenja, vodeni parkovi, najam čamca ili organizovani izleti za porodicu najčešće koštaju između 80 i 150 evra, u zavisnosti od izbora i destinacije.

Konačni iznosi - tri realna scenarija

U štedljivijoj varijanti, najčešće u junu ili u septembru, ukupni troškovi letovanja za četvoročlanu porodicu kreću se oko 1.500 evra.

Najčešći, srednji scenario, koji porodice biraju u julu ili u prvoj polovini septembra, podrazumeva budžet od oko 2.000 evra.

U komfornijoj varijanti, tokom špica sezone u avgustu i uz više restorana i dodatnih aktivnosti, ukupni trošak može dostići oko 2.500 evra.

Da li je Grčka zaista skupa?

Grčka nije najjeftinija destinacija ako se traže hoteli sa all inclusive uslugom i avionski prevoz. Međutim, za porodice koje putuju kolima i biraju apartmanski smeštaj, Grčka i dalje nudi veoma dobar odnos cene i kvaliteta, uz potpunu slobodu u organizaciji odmora. Roditelji sami biraju tempo dana, način ishrane i dodatne aktivnosti, bez obaveze da se uklapaju u unapred zadate rasporede, piše Grčka info.

Najveća prednost ovakvog letovanja je to što porodice unapred znaju koliki su osnovni troškovi i same odlučuju koliko će dodatno potrošiti tokom boravka, bez neprijatnih finansijskih iznenađenja.

Konačna računica i realna očekivanja

Letovanje u Grčkoj nije jeftino kao što je bilo. Foto: Shutterstock

Letovanje u Grčkoj za četvoročlanu porodicu u 2026. godini nije ni "jeftino kako je nekad bilo", ali nije ni nedostižno niti onako skupo kako se često predstavlja u komentarima i na društvenim mrežama. Najvažnije je to što su troškovi prilično predvidivi i što porodice, uz malo planiranja, unapred znaju u kom se rasponu kreću.

Realna računica pokazuje da letovanje u Grčkoj za četvoročlanu porodicu u 2026. godini košta između 1.500 i 2.500 evra, u zavisnosti od termina i navika tokom odmora.

Septembar se pritom sve češće pokazuje kao jedan od najboljih kompromisa između cene, kvaliteta smeštaja i prijatnih vremenskih uslova, posebno za porodice koje nisu striktno vezane za školski raspust.

Racionalan i pouzdan izbor

Uz dobar izbor perioda i malo planiranja, moguće je imati kvalitetno porodično letovanje bez osećaja da je svaki dan borba sa troškovima.

Grčka je jedna od retkih destinacija gde roditelji imaju stvarnu kontrolu nad budžetom. Može se uštedeti bez velikih odricanja, ali se isto tako može potrošiti više ako se želi veći komfor. Upravo ta fleksibilnost je razlog zbog kog se mnoge porodice iznova vraćaju istim destinacijama ili biraju Grčku iz godine u godinu.

Za porodice koje putuju kolima i biraju apartmanski smeštaj, ovakav način letovanja i dalje ima mnogo prednosti. Nema skrivenih troškova, nema pritiska da se svaki dan mora "nešto iskoristiti", a tempo odmora se prilagođava deci i stvarnim potrebama porodice, a ne rasporedu hotela ili izleta.