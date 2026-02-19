Slušaj vest

Mnogi vozači u Srbiji veruju da samo teški prekršaji poput velike brzine, alkoholisanosti ili teške saobraćajne nesreće mogu dovesti do oduzimanja vozačke dozvole.

Međutim, zakon o bezbednosti saobraćaja u Srbiji predviđa da se dozvola može izgubiti i zbog niza manjih prekršaja koji se ponavljaju u kratkom vremenskom periodu.

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, MUP Srbije vodi evidenciju kaznenih poena za svakog vozača. Kada se sakupi određeni broj bodova, pokreće se postupak oduzimanja dozvole, bez obzira na to što pojedinačni prekršaji deluju bezazleno.

Koliko kaznenih poena vodi do gubitka vozačke dozvole

MUP Srbije vodi evidenciju kaznenih poena za svakog vozača. Foto: Shutterstock

Vozačka dozvola oduzima se kada vozač sakupi 18 kaznenih poena, dok za vozače sa probnom dozvolom granica iznosi 9 poena. Poeni ostaju u evidenciji dve godine, što znači da i manji prekršaji u tom periodu mogu dovesti do gubitka prava na upravljanje vozilom.

Postoji nekoliko slučajeva kad vozačka dozvola ne važi 10 godina: Proverite kad vam ističe, dobija se novčana kazna

Sitni prekršaji koji mogu skupo da koštaju vozače

Jedan od najčešćih razloga za dobijanje poena je korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje. Za ovaj prekršaj predviđena su tri kaznena poena, a ponavljanje može brzo dovesti do ozbiljnih posledica.

Nevezivanje sigurnosnog pojasa donosi dva kaznena poena. Foto: Shutterstock

Nevezivanje sigurnosnog pojasa donosi dva kaznena poena. Iako mnogi vozači ovaj prekršaj smatraju bezopasnim, učestalo kršenje pravila može dovesti do zabrane upravljanja vozilom.

Vožnja pod dejstvom alkohola, čak i u manjim količinama, predstavlja veliku opasnost. Već od 0,3 do 0,5 promila alkohola dodeljuje se šest kaznenih poena, što je trećina granice za oduzimanje dozvole.

Prolazak kroz crveno svetlo i vožnja u suprotnom smeru u jednosmernoj ulici takođe nose značajan broj poena i zabranu vožnje, posebno ako dođe do ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju.

Kako vozači najčešće ostaju bez dozvole

Većina vozača ne gubi dozvolu zbog jednog prekršaja, već zbog kombinacije manjih. Foto: Jakov Milošević

Praksa pokazuje da većina vozača ne gubi dozvolu zbog jednog prekršaja, već zbog kombinacije manjih.

Na primer, telefon u vožnji, nevezivanje pojasa, alkohol i prolazak na crveno svetlo mogu zajedno dovesti do oduzimanja dozvole u roku od samo nekoliko meseci.

Važno je znati da plaćanje kazne ne briše kaznene poene. Oni ostaju u evidenciji saobraćajne policije i brišu se tek nakon isteka zakonskog roka.

Kada se trajno oduzima vozačka dozvola?

U najtežim slučajevima, kao što su nasilnička vožnja, vožnja pod dejstvom velike količine alkohola ili izazivanje teških saobraćajnih nesreća, sud može izreći dugotrajnu zabranu ili trajno oduzimanje dozvole. Vozač tada mora ponovo da prođe medicinske preglede, obuku i polaganje.

Zbog toga stručnjaci upozoravaju da vozači moraju ozbiljno shvatiti i najmanje prekršaje, jer sistem kaznenih poena ima za cilj da ukloni rizične učesnike iz saobraćaja i poveća bezbednost na putevima u Srbiji.