Da deca vide svet oko sebe mnogo iskrenije nego odrasli, dokaz je i najnoviji crtež koji je postao apsolutni hit na društvenim mrežama.

Jedan osnovac dobio je jednostavan zadatak na času likovnog - nacrtati muzički instrument. I dok bi većina dece posegnula za flomasterima da oboji tipke ili žice, ovaj "mali vizionar" odlučio se za maksimalni realizam.

Umesto klasičnog školskog crteža, dečak je nacrtao harmoniku koja izgleda kao da je upravo stigla sa jedne prave, domaćinske svadbe.

Ono što je izazvalo lavinu smeha, a kasnije i hiljade "lajkova" na internetu, jeste "bakšiš".

Na vrhu harmonike, brižljivo su iscrtane i "uglavljene" novčanice – i to ne bilo kakve. Na instrumentu se vijore apoeni od: 50, 100 i 200 evra, pa čak i jedna od 500, čisto da se zna ko je domaćin u razredu!

Učiteljica, zatečena ovim prikazom surove realnosti, nije mogla izdržati a da ne fotografiše rad i pošalje ga roditeljima. Otac, vidno ponosan na sinovljevo poznavanje "tržišta", sliku je podelio na Facebooku.

Korisnici društvenih mreža oduševljeni su dečakovim smislom za detalje. Dok jedni pišu da je dete "praktično i spremno za život", drugi dodaju da mu je "dobar bakšiš".

Jedno je sigurno, ovaj dečak je dobio čistu peticu, ako ne iz likovnog, onda definitivno iz poznavanja društvenih prilika!

Kurir/ Telegraf

