Slušaj vest

Nakon kratkotrajnog prolećnog daha, meteorolozi najavljuju drastičnu promenu - od jakog vetra i kiše, do snega i minusa koji će okovati Srbiju za vikend. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je najnovije podatke za vremensku prognozu koji pokazuju česte temperaturne oscilacije, a pravi šok sledi već u danas popodne kada će živa u termometru naglo pasti.

U Srbiji danas oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom. Posle podne zahlađenje, pa se očekuje prelazak kiše u susnežicu i sneg, prvo na severu i zapadu, a zatim i u ostalim predelima, objavio je RHMZ.

Vetar ujutro i pre podne umeren i jak južni i jugoistočni, posle podne u skretanju na umeren i jak severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 7 stepeni, a najviša od 5 do 14 stepeni, posle podne i uveče u osetnijem padu. Uveče i u toku noći prestanak padavina, a na severozapadu Srbije razvedravanje.

U Beogradu će biti oblačno i hladnije povremeno sa kišom, a uveče i tokom noći uz osetniji pad temperature i prelazak kiše u sneg i najvišu dnevnu temperaturu oko devet stepeni, sa osetnijim padom u toku večeri.

Na snazi je "žuti" meteo alarm za Banat zbog olujnih udara vetra brzine preko 60 km/h.

Potreban je oprez jer je vreme potencijalno opasno i moguće su:

štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini

problemi u transportu i saobraćaju (zanošenje automobila na putevima)

štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću ( lomljenje manjih i tanjih grana)

problemi u građevinarstvu - naročitu u radu sa kranovima

indirektna opasnost od povređivanja ljudi i životinja

otežava već tešku situaciju ( šumski i drugi požari, ekološka katastrofa, ometanje akcija spašavanja)Subota: Ledeni dan i žuti meteo alarm

Subota donosi pravo zimsko vreme. Foto: Dado Đilas, Marko Karović, Shutterstock

Subota

Ujutru slab, ponegde i umeren mraz. Tokom dana pretežno oblačno, uglavnom suvo i hladno, na severu i zapadu sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren severozapadni, uveče u skretanju na slab južni.

Zbog niskih temperatura na snazi će biti upozorenja, jer će se minimalna temperatura kretati od -6 do 1 stepeni, dok će u nižim predelima biti ispod -5 stepeni, a na planinama čak ispod -10 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura neće prelaziti 6 stepeni.

Nedelja

Jutro hladno sa slabim do umerenim mrazem. U toku dana pretežno oblačno i toplije uz retku pojavu slabih padavina. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, posle podne u skretanju na zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od -4 do 0 stepeni, a najviša od 4 do 12 stepeni.