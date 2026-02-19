Slušaj vest

Rođenje deteta trebalo bi da bude trenutak radosti i podrške, ali ponekad neprimereni komentari mogu da zasene jedan od najvažnijih dana u životu jedne žene.

Priča jedne porodilje o reakciji iz porodice pokrenula je lavinu komentara i otvorila pitanje koliko su reči važne u osetljivim trenucima.

- Danas sam se porodila, malo pre samog termina pa je zbog toga i beba nešto manja - 3 kilograma. Zadovoljna sam kako je sam porođaj izgledao. Kad me svekrva nazvala da čestita i pita kako sam prošla dodala je komentar: “Mala je beba, zato se nisi nešto ni napatila”. Ostaviću ovo ovde - napisala je ona na sajtu Ispovesti.

Ne propustite Društvo Gordana iz Kragujevca pozvala sina i snaju na ručak pa joj prećutala nekoliko stvari: Kad je ovu rečenicu izgovorila izbacila sam je iz kuće

Mnogi su ostali zatečeni komentarom svekrve.

- Polako videćeš da žene vole da daju takve komentare i da se takmiče koja se više namučila, čija beba je teža i slično. Uz obavezno: "Imaš 20 šavova? Ma to nije ništa, ja sam imala 27". Svojim ušima sam čula milion puta takve razgovore - navodi se u jednom od komentara.

Jedna žena napisala je da njoj svekrva čak nije ni čestitala nakon porođaja, ali da je odmah napisala status na društvenim mrežama da je postala baka.