Slušaj vest

Rođenje deteta trebalo bi da bude trenutak radosti i podrške, ali ponekad neprimereni komentari mogu da zasene jedan od najvažnijih dana u životu jedne žene.

Priča jedne porodilje o reakciji iz porodice pokrenula je lavinu komentara i otvorila pitanje koliko su reči važne u osetljivim trenucima.

- Danas sam se porodila, malo pre samog termina pa je zbog toga i beba nešto manja - 3 kilograma. Zadovoljna sam kako je sam porođaj izgledao. Kad me svekrva nazvala da čestita i pita kako sam prošla dodala je komentar: “Mala je beba, zato se nisi nešto ni napatila”. Ostaviću ovo ovde - napisala je ona na sajtu Ispovesti.

Ne propustiteDruštvoGordana iz Kragujevca pozvala sina i snaju na ručak pa joj prećutala nekoliko stvari: Kad je ovu rečenicu izgovorila izbacila sam je iz kuće
profimedia-0076216051.jpg

Mnogi su ostali zatečeni komentarom svekrve.

- Polako videćeš da žene vole da daju takve komentare i da se takmiče koja se više namučila, čija beba je teža i slično. Uz obavezno: "Imaš 20 šavova? Ma to nije ništa, ja sam imala 27". Svojim ušima sam čula milion puta takve razgovore - navodi se u jednom od komentara.

Jedna žena napisala je da njoj svekrva čak nije ni čestitala nakon porođaja, ali da je odmah napisala status na društvenim mrežama da je postala baka.

Ne propustiteŽena"MESEC DANA NEĆU DATI SVEKRVI DA SE PRIBLIŽI BEBI, TO SU SLABE ŽENE" Srpkinja razbesnela: Takvo stvorenje je i meni rodilo unuke
shutterstock-301455563.jpg
DruštvoMajka blizanaca šokirala svojim priznanjem: Jedna beba mi je draža, a drugu ne uzimam u ruke! Ljudi je osudili
blizanci
DruštvoBIZARNO! Ljudi kupuju mleko porodilja, a žene ovako dodatno zarađuju! Crno tržište raste, stručnjaci upozoravaju: Rizično je
shutterstock-463353599-mleko.jpg
DruštvoPotresno svedočenje porodilje iz Srbije! Beba nije zaplakala, a babica je rekla: "Eto, vidi šta si uradila, dok se ti tu prenemažeš, dete ti je gotovo!"
shutterstock-1181843911.jpg

Svekrva o odnosu sa sinom i snajom  Izvor: TikTok/wendygimpelrealtor