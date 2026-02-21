Slušaj vest

Naš reporter Milan Mitić donosi jednu deoma zanimljivu i korisnu priču. Ovoga puta nalazi se u radionici Čedomira Brkića koji će nam otkloniti sve dileme u vezi sa sipanjem pogrešnog goriva u automobil. To svima može da se desi ali treba znati i šta uraditi ako se to desi i kako onda postupiti.

- Verovali ili ne ova situacija se pre par dana desila i meni, slučajno sam u svoj auto koji ide na benzin sipao dizel i nisam znao šta da radim - Rekao je Mitić.

Ipak, Čedomir Brkić ima odgovor šta raditi ako se ikada nađete u ovakvoj situaciji.

- Mi smo jedna trkačka radionica ali i izlazimo u susret, takve stvari se dešavaju i na trkama, doduše ne baš isto. Dešavalo se da sipaju benzin malo lošijeg koktelskog kvaliteta u trkački auto, tada se dešavalo da se motor pregreva, nema dovoljno snage ili da se iz toga desi još neka šteta koja uopšte nije mala - objašnjava Brkić.

Kako kaže, to jesu trke ali one su takođe i poligon za svu vožnju nakon u gradu.

- Sve što se na trkama pokaže dobro ili loše, onda proizvođači primene na serijske automobile i to i jeste jedna velika laboratorija - on nastavlja.

Smatra da proizvođači tačno znaju šta bi najbolje prošlo na marketu upravo po trkama.

Foto: Kurir Televizija

- U poplavi goriva sa aditivima, bez aditiva, sa optenskom vrednošću 95-100, kada nije jasno naznačeno, stvarno se dešava da ljudi promaše pištolj za gorivo kao što se desilo i vama - dodao je Brkić.

Kaže da su goriva stvarno postala teška za prepoznavanje i da bi bilo kome moglo da se dogodi.

Šta raditi u ovoj situaciji

- Naš savet je da istog trenutka kada postanete svesni toga ili čujete bilo kakvu promenu zvuka stanete i proverite da li se to stvarno desilo, ako jestem istog momenta zovite prijatelja, majstora ili bilo koga ko se barem malo razume - kaže on.

Vžno je odmah potražiti pomoć i nikako ne nastavljati vožnju ili predugo čekati.

- Vožnja sa takvim problemom može da napravi veliku štetu. Najčešće se dešava da ljudi sipaju benzin u dizel auto - govori Brkić.

- Postoje pumpice koje vas mogu spasiti i kojima možete izvući svo gorivo. Nakon toga morate sipati pun rezervoar adekvatnim gorivom i da pustite da auto radi u leru par minuta kako bi se stabilizovao. Onda probajte da vidite da li se taj zvuk i dalje dešava ili ne - dodaje.

Kako kaže, automobili odmah počinju da se bune čim nemaju adekvatno gorivo. Bitno je da imate dobar sluh i da osluškujete vaš automobil.

- Žene su mnogo bolje u osluškivanju automobila nego muškarci - kaže Brkić.

Foto: Profimedia

Navodi da je bitno da se odreaguje odmah, da se pozove pomoć, postoje ljudi koji dolaze na benzisku pumpu na licu mesta, rekao je da se oni mogu naći na internetu.

- Konkretno kod dizela se dešavaju velike detonacije pošto benzin ima oktansku vrednost koja je jako niska, dok dizel ima takozvanu cetensku vrednost. Kada se to se u pogrešan auto sipa niska vrednost auto počinje da klikće, motor počinje da zvoni i nastaje jedna blaža havarija motora, mogu da kažem da bi onda trebala da se uradi jedna generalka ili da se osveže ošteđeni delovi - objašnjava Brkić

