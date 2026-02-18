Slušaj vest

Vesna je tri puta gledala kako njenoj ćerki Teodori (17) život visi o koncu! Ova majka već godinama vodi najtežu bitku - onu za život svoje mezimice, koja boluje od retkog i izuzetno komplikovanog Abernetijevog sindroma.

Kad su mnogi digli ruke od ove devojčice, država je stala uz njih i organizovala hitan transport vladinim avionom u Tursku, operaciju i lečenje o trošku RFZO. Teodora bi uskoro mogla da dobije novu jetru, i to od rođenog brata.

Dugogodišnja borbaK

U razgovoru za Kurir Vesna Lukić iz Šapca otvorila je dušu i progovorila o dugogodišnjoj borbi koju vodi sama, kao samohrana majka. Vesna je tokom trudnoće dobijala terapiju pošto je otkriveno da plod ima problem sa otkucajima srca. Teodora je rođena kao zdrava beba 2009. godine, sa ocenom 9/10.

- Tokom prve kontrole kukova njen pedijatar je video da ima proširenu nadbubrežnu venu. Pratili smo to na šest meseci i nije bilo drastičnih promena, ali 2018. godine na ultrazvuku doktorka je videla da Teodora ima nešto oko želuca. Nije bila sigurna da li su to ciste ili tumor, te nas je uputila kod radiologa. Međutim, on je rekao da "koleginica treba da se bavi svojim poslom" i da je to detinji želudac - priseća se Vesna za Kurir.

"Seka povraća krv"

Teodora dobija grip praćen visokom temperaturom 1. februara 2019, po preporuci lekara dali su joj "brufen". Sat iza ponoći Vesnu je probudio stariji sin vičući: "Mama, seka povraća krv!"

- Otrčala sam u kupatilo, ona je bila u polusvesnom stanju, a ispred nje je bila lokva krvi. Hitna pomoć ju je transportovala u Urgentni centar u Šapcu, rekli su da je krvarenje možda od "brufena", a potom su nas uputili u Institut za majku i dete. Da nije bilo krvarenja i "brufena", ona bi pala negde na ulici. Zapravo joj je taj lek spasao život - priča sagovornica.

Vesna i Teodora Foto: Privatna arhiva

Daljim ispitivanjima je ustanovljeno da Teodora, inače učenica umetničke škole, ima anomaliju krvnih sudova stomaka. Kasnije je u Turskoj, 2022. godine, konstatovano da je to redak sindrom Aberneti.

- To je retka i urođena vaskularna malformacija u kojoj portna vena, koja odvodi krv iz creva u jetru, zaobilazi jetru i direktno se uliva u sistemsku cirkulaciju. Kažu da je ona božje čudo i svi se pitaju kako je živa. Laički objašnjeno, njeni krvni sudovi su okrenuti kontra. Operisana je u Institutu za majku i dete 2019. godine, tada su od mene uzeli jednu granu vene sa noge i uradili joj šantiranje, pa je posle te operacije nastavila da funkcioniše - navodi Vesna.

Vesna i Teodora Foto: Privatna arhiva

Teodora je opet povraćala krv 27. aprila 2022, i to u velikim količinama. Vesnu je dočekala kada puna krvi... Devojčica je bila na intenzivnoj nezi do 6. juna, nisu verovali da će ostati živa.

Hitna operacija u Turskoj

- Rešila sam da zovem predsednikov kabinet, javila se jedna fina žena i objasnila da sve to ima svoju proceduru. Zvala sam i udruženja i RFZO, ne znam više ni koga sam sve okrenula. Došla sam i do kontakta doktora u Turskoj i povezala sam naše državne institucije s turskim lekarima. Od Teodore su nekako svi digli ruke jer je komplikovan slučaj, nju je vodio jedan hirurg, koji mi je rekao: "Ne znam, majka, koga ste zvali i šta ste radili, ali spremajte kofere, biće ovo brzo, organizovan je sastanak" - priseća se Vesna.

Teodora je hitno operisana u Turskoj Foto: Privatna arhiva

Vladinim avionom krenule su za Tursku 6. juna. Operacija je prvobitno bila planirana za 12. jun, ali devojčici je 9. juna stao dotok krvi, usledila je blokada i urađena joj je hitna operacija, koja je trajala šest i po sati.

- Krenulo je nabolje, urađena je Sugiura procedura. Portna vena ne može da se ubaci u jetru, oni su u tom momentu uradili ono što je bilo najbolje za nju, a to je da joj spasu život. Neki krvni sudovi su joj povezani i to je bilo jedino rešenje da ostane živa.

Strah Teodora je stalno uplašena Vesna je samohrana majka od 2019. godine, a velika podrška joj je sin (22). - Teodora je pod konstantnim strahom da će nešto da joj se desi, da će da prokrvari, čim je zaboli stomak, to su napadi panike, poplave joj usta. Evo sad je imala stomačni virus i bila je mnogo uplašena. Ne vredi kad se strah uvuče u kosti, tri puta joj je život visio o koncu. Ide u školu, ja se trudim da joj kažem da to nije bolest, već trenutno stanje, te da je najgore prošlo. Nedavno je nacrtala Isusa i sebe pored njega, ali ne vodi je u smrt, nego u spasenje.

Brat će joj donirati jetru Foto: Privatna arhiva

Teodora je živela 10 godina bez ikakvih simptoma, da bi 27. aprila 2025. dobila unutrašnje krvarenje.

- Ispostavilo se da ima i trombofiliju, a dobijala je lekove za zaustavljanje krvarenja. Doktori su se hvatali za glavu, nisu znali kako da joj pomognu a da joj ne ugroze stanje. To je spontano prestalo 2. juna. Potom smo prešli u Tiršovu i planirana je transplantacija jetre, moj sin bi trebalo da bude donor. Međutim, on je dobio herpes zoster i sada moramo da čekamo da prođe određeni period. Idemo na redovne kontrole i snimanja. Teodora je komplikovaniji slučaj, a bez pomoći države nema ništa - zaključila je ona.

Zahvalna

Vesna naglašava da je država mnogo pomogla njoj i Teodori.

- Kad smo otišli za Tursku, sve je bilo o trošku RFZO, samo taj let košta nenormalno. To je jedno dete, a koliko dece je odvezeno i lečeno u inostranstvu. Najlakše je kuditi, ali ne može država koja je uništavana godinama da se odjednom popravi. Država je tada stala iza mene i iza Teodore, obezbedila i lečenje, kontrole i operaciju. Sve je bilo o trošku države!