Imuni sistem čoveka ima ključnu ulogu u zaštiti organizma – brani nas od bakterija, gljivica, respiratornih infekcija, ali i od tumora.

Ipak, kako je u emisiji Gradska hronika na Niš TV objasnio docent dr Milan Lazarević, u borbi protiv malignih bolesti prirodna odbrana organizma često nije dovoljna.

- Naše imune ćelije, limfociti, prepoznaju i napadaju tumorska tkiva, ali u većini slučajeva ne uspevaju da završe posao. Tumori se dele izuzetno brzo, a istovremeno razvijaju mehanizme da se sakriju od imunog sistema i da ga praktično prevare - objašnjava dr Lazarević.

Nova terapija

Upravo zato savremena medicina razvija novu generaciju terapija koje pomažu imunom sistemu da prepozna i uništi malignitet – među njima se izdvaja CAR T terapija.

Dr Milan Lazarević Foto: Marko Karović

- U laboratorijskim uslovima se limfociti pacijenta obrađuju i "uče" da prepoznaju isključivo tumorsku ćeliju. Za razliku od hemoterapije i zračenja, koja oštećuju i zdravo tkivo, ova terapija cilja samo malignu ćeliju - ističe Lazarević.

Ova metoda danas predstavlja jednu od najnaprednijih terapija u onkologiji, ali je izuzetno skupa – u svetu cena po pacijentu dostiže i do 200.000 do 300.000 evra po ciklusu lečenja.

Cilj je da CAR T terapija bude dostupna u Srbiji

Međutim, kako naglašava dr Lazarević, plan je da se kroz razvoj Instituta za regenerativnu medicinu u Nišu obezbedi dostupnost ove terapije i u Srbiji.

- Uz podršku države i zdravstvenog sistema, cilj je da CAR T terapija bude dostupna o trošku Fonda za sve pacijente koji imaju indikaciju i kojima je ova terapija potrebna - poručuje Lazarević.

Otvaranjem Instituta za regenerativnu medicinu i banke matičnih ćelija u okviru Naučno-tehnološkog centra 2 u Nišu, ovaj grad ima priliku da postane jedan od vodećih centara za najsavremenije onkološke terapije u regionu.