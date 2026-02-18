Društvo
DA LI VINČANSKI SIMBOLI KRIJU TAJNU “PRVOG PISMA” KOJA MENJA ISTORIJU? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
O tome šta su vinčanski simboli i šta oni kriju, da li je među tim tajnama i tajna “prvog pisma”, govoriće gosti današnje emisije.
Oni su:
Semir Osmanagić - pisac i naučnik
Goran Marjanović - inženjer elektrotehnike i naučnik
Vesna Pešić - spisateljica i izdavač
prof. dr Bojan Dimitrijević – ekonomista
