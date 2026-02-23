Slušaj vest

Svakodnevno ih viđate kako "špartaju" beogradskim asfaltom na biciklima, skuterima i u starim automobilima, prkoseći košavi i saobraćajnom kolapsu.

Mnogi misle da "mlate lake pare", ali istina koju je otkrila Beograđanka Marija, koja se i sama bavi dostavom, otreznila je mnoge.

Marija je do detalja "ogolila" zaradu dostavljača u prestonici i objasnila zašto su ovi momci i devojke u stalnoj žurbi.

Čista računica: Koliko ostane u džepu?

Mnogi vide cifru koju dostavljač zaradi na kraju dana, ali zaboravljaju na troškove koji "jedu" profit. Marija je iznela preciznu neto računicu:

Za dnevnicu od 60 evra mora da se radi sedam dana u nedelji po 100 sati. Foto: Tik Tok Printscreen/maramajstor

- Neto dnevnica je otprilike 60 evra, ali tek kada oduzmemo proviziju agenciji i troškove goriva. Međutim, da biste izbacili tu cifru, morate da radite 10 sati dnevno, svih sedam dana u nedelji - objašnjava ona.

Ono što dodatno otežava situaciju je činjenica da u ovih 60 evra nisu uračunati servisi vozila, amortizacija i nepredviđeni kvarovi, što znači da je stvarni iznos još manji.

Trka za "Gospodina Bitnog"

Ako ste se pitali zašto dostavljači rizikuju život provlačeći se između automobila, odgovor je jedna reč - bonus. Bez bonusa, kako Marija kaže, zarada je "mizarna". Postoje dve vrste nagrada - vikend i nedeljni bonus. Vikend bonus podrazumeva da se za 25 dostava dobije 500 dinara, a za 45 ukupno 1.000 dinara. Nedeljni bonus je glavna premija. Deli se na mali, srednji i veliki.

- Mali bonus na 100 dostava je 2.200 dinara, srednji na 150 je 2.800, a onda dolazi onaj glavni, kojeg zovemo "Gospodin Bitni" - on iznosi 13.000 dinara! Ukupno na bonusima možete uzeti 19.000 dinara nedeljno - otkriva Marija.

"Razmislite da li se uopšte isplati"

Ukupno se na bonusima može uzeti 19.000 dinara nedeljno. Foto: Tik Tok Printscreen

Iako cifra od 19.000 dinara bonusa na osnovnu zaradu zvuči primamljivo, Marija upozorava na cenu koju dostavljači plaćaju svojim zdravljem i bezbednošću.

- To je samo nagrada za to što smo mi poginuli na ulici sedam dana. Zarada bez ovoga je mizerna. Tako da vi razmislite o tome da li se uopšte isplati biti dostavljač ili ne - zaključila je ona u videu na Tik Tok profilu "maramajstor" koji je izazvao lavinu komentara.

Mnogi korisnici društvenih mreža ostali su zatečeni činjenicom da je za iole pristojnu platu neophodno raditi 70 sati nedeljno bez ijednog dana odmora.

- Svaka vama čast - i biciklistima, i onima koji voze na motorima, i u kolima. Nikad ne reci nikad, ali ne bih taj posao radio ni kad hleba ne bih imao da jedem. Ne želim nikog da uvredim, već posao kao posao je takav, Nemaš ni osiguranje ni ništa, a možeš u sekundi da izgubiš sve - rekao je jedan Miljan u komentarima.

- Bonus nije zadatak. Bonus je zamka! Trčiš, juriš za pusti i prokleti dinar, a život ti visi o koncu. Kada ga podeliš na dnevnom nivou - to ti je 2.500 dinara, a nemaš vremena ni za obrok, kafu, čašu vode, da odeš u toalet kao čovek... - naveo je jedan Miloš, dok je Deni ispričao da kao biciklista ganja svaki drugi nedeljni bonus.