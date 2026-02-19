Slušaj vest

Na vojnom aerodromu "Narednik-pilot Mihajlo Petrović" u Nišu u toku je obuka pripadnika 63. padobranske brigade za realizaciju skokova novouvedenim padobranskim sistemom RA-1, najnovije generacije, američkog proizvođača Airborne Systems.

Prvi deo obuke je realizovan na zemlji, gde su pripadnici jedinice prošli teorijsku i praktičnu pripremu – od detaljnog upoznavanja sa novim padobranskim sistemom do uvežbavanja pravilnog pakovanja glavnog i rezervnog padobrana, kao i postupaka u slučaju eventualnog otkaza. Nakon završetka zemaljske faze obuke usledili su skokovi na slobodno dejstvo iz vazduhoplova sa različitih visina, sa i bez opreme i naoružanja.

Preobukom, radi upoznavanja specifičnosti skoka sa novouvedenim sredstvom, rukovode iskusni instruktori iz 63. padobranske brigade.

Jedan od instruktora na preobuci istakao je da ovu obuku prolaze najosposobljeniji padobranci, među kojima je i deo instruktorskog kadra koji se prvi put upoznaje sa novim padobranskim sistemom. Nakon završetka preobuke, upravo će oni biti zaduženi za dalje osposobljavanje i prenošenje znanja ostalim pripadnicima jedinice.

"Sam padobran je fenomenalnih taktičko-tehničkih karakteristika koje omogućavaju realizaciju najsloženijih skokova u najsloženijim meteo-uslovima, koje smo imali i danas. Padobran je namenjen za iskakanje iz svih vrsta vazduhoplova sa srednjih i izuzetno velikih visina, uz mogućnost realizacije skokova primenom tehnike visokog iskakanja i visokog otvaranja - VIVO, poznatijom kao prelet, gde padobranci mogu da pređu i po 20 do 40 kilometara, da ih radar ne uhvati, i obave zadatak. Takođe, sa padobranom RA-1 možemo realizovati i VINO skokove, koji podrazumevaju visoko iskakanje i nisko otvaranje sa visine do 8000 metara, sa ili bez upotrebe kiseoničke opreme, za šta je naša jedinica osposobljena. Utisci sa današnjih skokova su dobri s obzirom na jak vetar i oblačnost koje smo imali na visini iskakanja od 2000 metara i temperaturu koja je na tom nivou bila u minusu, što nama ne predstavlja nikakav problem. Let ovim padobranom je fenomenalan i obezbeđuje da padobranac, uz adekvatnu upotrebu sredstva, može bezbedno da se prizemlji, bez ikakvih problema", istakao je instruktor, dodajući da su skokove realizovali iz helikoptera H-145.

Polaznik preobuke iz 63. padobranske brigade naglasio je da im novi padobranski sistem RA-1 izuzetno znači.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

"Ovim novim padobranskim sistemom moći ćemo da izvršavamo skokove na vodene prepreke, prostorije oivičene preprekama, kao i VIVO i VINO skokove. Imao sam prvi skok sa padobranom RA-1, izuzetno sam zadovoljan njegovim karakteristikama. S obzirom da je meteo-situacija danas bila složena, uspeli smo da otvorimo padobran bez ikakvih problema na bezbednoj visini i prizemljimo se na zadatu prostoriju. Ovaj padobran odlikuje visoka preciznost prilikom sletanja, a samim tim i njegova finesa koja je 1:4.5, što znači da sa jednog kilometra visine možemo da preletimo četiri i po kilometra horizontalnom putanjom. Izuzetno nam znači podrška kolega, jedni u druge imamo veliko poverenje, a i instruktori su tu da nam prenesu znanje", rekao je polaznik preobuke.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Ovakva usavršavanja pripadnika 63. padobranske brigade u različitim uslovima, „rađaju“ vojne padobrance obučene za obavljanje najsloženijih zadataka kako u rejonu baziranja, tako i van mirnodopske lokacije i doprinose očuvanju visokog nivoa borbene gotovosti jedinice pri realizaciji borbenih aktivnosti od posebnog značaja za Republiku Srbiju.