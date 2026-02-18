Slušaj vest

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević posetio je opštinu Aranđelovac i u veoma sadržajnom razgovoru sa predsednikom opštine Bojanom Radovićem naglasio važnost dijaloga sa predstavnicima lokalnih samouprava. Sastanak je bio usmeren i na buduće projekte koji doprinose unapređenju kvaliteta života građana, jer opština Aranđelovac ima značajne potencijale koji se dodatno mogu iskoristiti.

Ministar Đorđe Milićević je zatim posetio porodicu Pantelić koja se 2022. godine vratila iz Amerike u mesto Ranilović, nadomak Aranđelovca. Marko i Jovana, zajedno sa sinovima Savom i Todorom, napravili su prvo etno selo u Šumadiji, odnosno eko naselje.

Centralna Srbija je idealno mesto za planiranje i razvoj, rekao je ministar Milićević i dodao da prirodni, privredni i turistički potencijali mogu biti dobar osnov za dalje planiranje i razvoj lokalne samouprave.

Dobra povezanost Aranđelovca sa ostalim delovima Srbije predstavlja jednu od glavnih stavki kada je reč o ljudima koji planiraju da nastave život u tom kraju, rekao je ministar Milićević i dodao da je potrebno još više komunicirati sa ljudima koji žive izvan svoje matice, kako bi se čuli njihovi afiniteti i potrebe radi buduće saradnje i investicija.

Posao svih nas u Vladi Republike Srbije jeste jačanje svih segmenata društva, istakao je ministar Milićević i dodao da stavljanje akcenta na lokalne samouprave donosi vidljiv rezultat u vidu broja ljudi koji su se vratili u svoju domovinu, jače i stabilnije ekonomije, kao i bolje infrastrukture.

Svi ovi parametri se osećaju u svakodnevici, istakao je ministar Milićević i naglasio da ne treba biti zadovoljan onim što smo već postigli, već da moramo još više da radimo i napredujemo.

Glavna nagrada za Kabinet, kao i ocena rada Vlade Republike Srbije jesu zadovoljni građani, zaključio je ministar Đorđe Milićević.