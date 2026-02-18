Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući video koji je brzo izazvao brojne reakcije korisnika, a na kojima se vidi dečak, uzrasta oko 8-9 godina, koji u jednom supermarketu izgovara izjave koje su mnoge ostavile bez teksta — a sve zbog poznatog keksa iz Srbije

Naime, kako se može čuti, dečak je pitan za keks, prilikom čega je rekao da se keks "nikada ne treba kupovati", a potom je nazvao Srbiju "najomraženijom zemljom na svetu". 

Dok je pokazivao na keks, obratio se kameri i rekao da je proizvod iz Srbije i da, po njegovim rečima, niko ne voli tu zemlju, uz pokrete glavom koji su dodatno naglasili njegove reči.

Pogledajte video u nastavku: 

Pojedini komentari se složili?

Video je u kratkom roku postao viralan, a komentari na društvenim mrežama su bili podeljeni. 

Jedni su osudili takvo učenje dece, poručujući da je tužno što se tako nešto prenosi na najmlađe, dok su drugi stali u odbranu Srbije, ocenjujući je lepom zemljom sa dragim ljudima.

Međutim, bilo je i komentara koji su pozdravili ono što je dete izreklo, što je zabrinulo mnoge posmatrače i pokrenulo diskusiju o tome kako se kod dece oblikuju stavovi prema drugima i koliko su važni primeri tolerancije i poštovanja u odgajanju.

Kurir.rs

