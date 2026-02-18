Slušaj vest

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je večeras da je posle dan i po borbe uspostavljeno uredno snabdevanje električnom energijom na teritoriji cele Srbije.

Mesarović je na Instagramu navela da je elektroenergetska situacija u zemlji u potpunosti stabilizovana, kao i da je uredno snabdevanje električnom energijom obezbeđeno odgovorno, brzo i organizovano.





- Organizovano, odgovorno, po nalogu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, na terenu, počev od juče, a usled vremenskih neprilika koje su zadesile viša okruga naše zemlje, sve raspoložive ekipe javnih i privatnih preduzeća, Elektrodistribucije Srbije, Srbijašuma, Elektromreža Srbije i drugih nadležnih službi bile su angažovane na otklanjanju kvarova u punom kapacitetu - rekla je Mesarović.

Dodala je da potpuno uredno napajanje električnom energijom, u skladu sa nalogom predsednika Vučića za hitnu i potpunu stabilizaciju sistema, izvršeno u najkraćem mogućem roku.

- Zahvaljujući odgovornoj politici predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, predsednika Vlade Republike Srbije prof. dr Đura Macuta i politici koju vodi Srpska napredna stranka na čelu sa Milošem Vučevićem, svaki građanin i svako domaćinstvo ostaju naš prioritet - rekla je Mesarović.