Na deonicama uz reke i u kotlinama povremeno se javlja magla, pa je vidljivost na tim mestima smanjena. Tokom dana očekuju se povoljniji uslovi za vožnju - bez padavina i vlažnih kolovoza, a saobraćaj van gradskih sredina biće ređi, što će dodatno doprineti lakšem kretanju, saopštio je AMSS.

S obzirom na to da je radni dan, u gradovima se predviđa veći broj vozila, naročito u jutarnjim i popodnevnim špicevima. Vozačima se preporučuje oprez, prilagođena brzina i dodatna pažnja, posebno u blizini škola.

Na naplatnim rampama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja.

Prema podacima Uprave granične policije Republike Srbije, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema čekanja, dok teretna vozila na pojedinim prelazima čekaju i do pet sati.