STANJE NA PUTEVIMA: Oprez zbog moguće magle na pojedinim deonicama, na Batrovcima teretnjaci čekaju 5 sati
Na deonicama uz reke i u kotlinama povremeno se javlja magla, pa je vidljivost na tim mestima smanjena. Tokom dana očekuju se povoljniji uslovi za vožnju - bez padavina i vlažnih kolovoza, a saobraćaj van gradskih sredina biće ređi, što će dodatno doprineti lakšem kretanju, saopštio je AMSS.
S obzirom na to da je radni dan, u gradovima se predviđa veći broj vozila, naročito u jutarnjim i popodnevnim špicevima. Vozačima se preporučuje oprez, prilagođena brzina i dodatna pažnja, posebno u blizini škola.
Na naplatnim rampama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja.
Prema podacima Uprave granične policije Republike Srbije, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema čekanja, dok teretna vozila na pojedinim prelazima čekaju i do pet sati.
Na teretnim terminalima pri izlasku iz zemlje, zadržavanja su zabeležena na graničnim prelazima Kelebija – oko 60 minuta, Batrovci – približno 300 minuta i Šid – oko 180 minuta. Na ostalim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.