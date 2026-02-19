Slušaj vest

Na deonicama uz reke i u kotlinama povremeno se javlja magla, pa je vidljivost na tim mestima smanjena. Tokom dana očekuju se povoljniji uslovi za vožnju - bez padavina i vlažnih kolovoza, a saobraćaj van gradskih sredina biće ređi, što će dodatno doprineti lakšem kretanju, saopštio je AMSS.

S obzirom na to da je radni dan, u gradovima se predviđa veći broj vozila, naročito u jutarnjim i popodnevnim špicevima. Vozačima se preporučuje oprez, prilagođena brzina i dodatna pažnja, posebno u blizini škola.

Na naplatnim rampama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja.

Prema podacima Uprave granične policije Republike Srbije, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema čekanja, dok teretna vozila na pojedinim prelazima čekaju i do pet sati.

Na teretnim terminalima pri izlasku iz zemlje, zadržavanja su zabeležena na graničnim prelazima Kelebija – oko 60 minuta, Batrovci – približno 300 minuta i Šid – oko 180 minuta. Na ostalim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Ne propustiteBeogradNOĆ U BEOGRADU: Devojka (26) lakše povređena u udesu kod Bubanj Potoka
IMG_20250912_084252.jpg
DruštvoSNEG JE TEK POČETAK! Meterolog Nedeljko Todorović za Kurir izneo detaljnu vremensku prognozu: Očekujte DRASTIČNE OSCILACIJE TEMPERATURE
nedeljko.jpg
DruštvoSmatra se jednim od najvećih otaca pravoslavne crkve, za 6 dana prošao sve činove od svetovnjaka do patrijarha: Danas je Sveti Fotije Carigradski!
fo.jpg