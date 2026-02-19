Slušaj vest

Za vernike islamske veroispovesti danas je počeo Ramazan, najsvetiji i najznačajniji period u islamskom kalendaru. Ovim mesecom obeležava se vreme kada je sveta knjiga Kuran objavljena proroku Muhamed.

Post tokom Ramazana traje mesec dana i predstavlja jedan od pet temeljnih verskih principa u islamu. Vernici ovaj period doživljavaju kao vreme duhovnog uzdizanja, kada se intenzivnije posvećuju molitvi, učenju i razumevanju Kurana, kao i preispitivanju sopstvenih postupaka i odnosa prema drugima.

Post podrazumeva uzdržavanje od hrane, pića i drugih telesnih užitaka od svitanja do zalaska sunca. Poseban značaj imaju večernji obroci, iftari, kada se porodice, prijatelji i komšije okupljaju, deleći trpezu i jačajući osećaj zajedništva i solidarnosti.

Nakon trideset dana posta, vernici dočekuju Ramazanski bajram, praznik koji simbolizuje završetak posta i duhovnu obnovu. Ove godine Ramazanski bajram obeležava se 20. marta.

