Postoje mesta koja se ne doživljavaju samo kao destinacije, već kao atmosfera. Sicilija je upravo takva – ostrvo bogate istorije, snažnog identiteta i mediteranskog načina života koji se oseća u svakoj šetnji, svakom zalasku sunca i svakom tanjiru lokalne kuhinje. Ovde se prepliću arapski, normanski i italijanski uticaji, što se najbolje vidi u arhitekturi, tradiciji i ritmu svakodnevice.

U srcu severne obale nalazi se Palermo, grad kontrasta i karaktera, sa raskošnim trgovima, istorijskim zdanjima i živopisnim ulicama. Nedaleko od njega, romantični Cefalù osvaja kamenim kućama, uskim ulicama i plažom u podnožju starog grada. Između ova dva bisera Sicilije, u naselju Altavilla Milicia, smešten je hotel koji kombinuje mir, prirodu i pogled na more.

Hotel Torre Normanna 4★ je veliki porodični resort smešten na obali Sicilije, između Palerma i Cefalùa. Kompleks je podeljen na hotel i bungalove („village“), okružen prirodom i sa pogledom na more. Nalazi se na mirnoj lokaciji, izdvojenoj od gužve, što ga čini pogodnim za opuštanje, ali istovremeno dovoljno blizu većih gradova za izlete i obilazak.

Hotel je udaljen oko 50 km od aerodroma u Palermu i oko 20 km od centra Palerma. Do privatne šljunkovite plaže vodi lift i tunel, što boravku daje posebnu notu izdvojenosti i komfora. Ležaljke i suncobrani su besplatni i na plaži i pored bazena, ali ih nije moguće unapred rezervisati – dodeljuju se gostima po dolasku.

Kompleks čine glavna zgrada i resort deo. U glavnoj zgradi nalazi se 143 soba veličine od 20 do 22 m², sa parketom ili tepihom, klimom, internetom, LCD TV-om, frižiderom, sefom i sopstvenim kupatilom, dok određeni broj soba ima balkon. U resort delu sobe su veličine oko 18 m², kategorisane sa 3*, i imaju klimu, TV, frižider, telefon, kupatilo sa tuš kabinom ili kadom, balkon, dok je sef dostupan na recepciji. Na zahtev su dostupne i sobe za nepušače. U oba dela postoje standard sobe i standard sea view sobe.

Usluga u hotelu je polupansion (HB) ili Soft Inclusive (FB), po principu samoposluživanja. U okviru Soft Inclusive ponude uključeni su voda, kafa, mleko, čaj, gazirani bezalkoholni napici, sokovi, vino i pivo na centralnom i baru pored bazena.

Resort je pogodan i za goste koji vole aktivan odmor. Gostima je na raspolaganju veliki bazen (uz obavezno korišćenje kupaće kape), teniski tereni, teren za odbojku na pesku, fudbal, mini-golf sa 18 rupa, teretana, kao i dnevne i večernje animacije. Aktivnosti na vodi poput jedrenja, windsurfinga i kajaka dostupne su uz doplatu.

Za najmlađe goste tu su dečiji bazen, igralište i Kids Club, što hotel čini pogodnim izborom i za porodična putovanja.

Boravak u Palermu i njegovoj okolini znači upoznavanje Sicilije u njenom autentičnom obliku – spoj istorije, kulture i mediteranskog načina života.

Hotel Torre Normanna 4★ , smešten između Palerma i Cefalùa, nudi mirnu bazu za odmor uz more, sa mogućnošću da se svakog dana otkrije nova strana ovog posebnog ostrva.

