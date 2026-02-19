Slušaj vest

"Putovao bih na more sa srpskom probnom dozvolom, propuštaju li na granici u Crnu Goru ili Grčku, šta ako te zaustavi njihova saobraćajna policija?", česta je nedoumica mladih vozača na mrežama.

Odgovora ima različitih - od "ne možeš proći", preko "probaj u Bugarsku", do "ja sam opušteno prošao". Šta je stvarno istina i kakvi propisi važe kada je reč o putovanju u inostranstvo sa srpskom probnom vozačkom dozvolom, pričali smo sa advokatom za saobraćaj Vladimirom Miljevićem.

Po našem zakonu, probna vozačka dozvola je dokument koji se izdaje vozaču koji je prvi put položio vozački ispit.

Kako nam objašnjava advokat Miljević, njen rok važnosti je 2 godine za lica koja vozački ispit polože sa navršenih 19 godina, a za vozače koji polože vozački ispit pre navršenih 19 godina, ona važi do navršene 21 godine života.

Foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

Probna vozačka nije nikakva inovacija srpskog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, već idejno rešenje preuzeto iz inostranih propisa, a svodi se na nametanje strožih uslova vozačima početnicima poput:

nulte tolerancije na alkohol

ograničenja brzine kretanja na manju vrednost od brzine koja je inače dozvoljena na putu

zabrane upravljanja vozilom od 23 do 6 časova ujutru

zabrane upravljanja vozilom jače snage motora od 80kW izuzev ako je pod nadzorom člana porodice koji ima vozačku dozvolu u trajanju od najmanje pet godina

obaveze označavanja vozila oznakom P "Možda neko i prođe, ali..."

Kada se odluče na put u inostranstvo, vozači ne znaju u kojoj zemlji mogu da voze sa našom probnom dozvolom. Od čega to zavisi, naš sagovornik objašnjava:

- Srpski Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ne ograničava teritorijalnu važnost probne vozačke dozvole eksplicitno, ali ograničenja koja iz ovakve dozvole proističu jesu takva da svaka inostrana vlast može da se pozove na obavezu vozača da ispunjava univerzalne kriterijume u pogledu starosti i vozačkog iskustva, koje probna vozačka dozvola ne garantuje. Postoje zemlje u okruženju za koje iskustva govore kako i probna vozačka dozvola "prolazi", ali ja ne bih smeo da navedem nijednu državu za koju bih mogao da kažem da naš vozač sa probnom vozačkom ne bi imao baš nikakvih problema i da može da bude spokojan.

"Mogu da budu vraćeni s granice"

Takođe, česta nedoumica Srba je da li će biti vraćeni s graničnog prelaza sa probnom vozačkom dozvolom, na šta Vladimir Miljević kaže da "postoji mogućnost da budu vraćeni sa granice".

- To zavisi od države u koju se ulazi i važećih propisa koji tamo vladaju, a tiču se strogosti kriterijuma koje vozač mora da ispunjava u saobraćaju. Isto važi i za rizik od nastanka problema, poput kontrole saobraćajne policije nakon što je putnik prešao granicu. Svaka država zadržava mogućnost insistiranja na tome da inostrani vozač ispunjava sve uslove za upravljanjem vozilom, koji nisu dodatno limitirani nacionalnim zakonodavstvom u odnosu na redovne vozače sa punom vozačkom dozvolom. Takođe, valja pomenuti da probna vozačka dozvola nije predmet međunarodnih konvencija, pa se samim tim pitanje njene važnosti svodi na internu milost ili nemilost države u koju putujemo (zakonodavstvo, policijska, odnosno izvršna vlast i na kraju sud).

"Kazne drastično variraju"

Kazne variraju u zavisnosti od zemlje. Foto: Shutterstock, Ilustracija

Na pitanje koje su kazne ako se putnik našao sa srpskom probnom dozvolom koja ne važi u nekoj zemlji, Miljević ističe da "zemlja koja ne priznaje važnost probne vozačke dozvole ovakav status vozača može da izjednači sa vožnjom bez vozačke dozvole".

- Kazne za to drastično variraju. One su mahom prekršajne, praćene visokim novčanim kaznama, pri čemu postoje zakonodavstva koja vožnju bez odgovarajuće dozvole tretiraju i kao krivično delo, a ne kao prekršaj. Države nemaju ujednačenu, a često ni jasnu praksu što se tiče srpske probne dozvole na njihovoj teritoriji i status te vozačke dozvole je u nekoj vrsti sive zone.

Naravno da ćemo uvek čuti za pozitivna iskustva naših građana, ali ta iskustva zavise ne samo od konkretne zemlje, već i od konkretnog policijskog službenika, te zbog toga suviše je to veliki rizik za srpskog državljanina prepuštenog na milost i nemilost, odnosno proizvoljnom tumačenju inostranih pravnih sistema - objašnjava advokat.

Da li je potrebna međunarodna vozačka dozvola

Kad je reč o međunarodnoj dozvoli, Miljević kaže da je to dokument propisan po osnovu Bečke konvencije o drumskom saobraćaju iz 1968. godine.

- Međunarodna vozačka dozvola je jedna vrsta ozbiljnijeg i uniformnijeg standardizovanog "prevoda" domaće vozačke dozvole. I baš kada smo mislili da problemi u tumačenju propisa staju sa probnim vozačkim dozvolama, javlja se i pitanje neophodnosti međunarodne vozačke dozvole. Bečka konvencija je jedna, ali je njenih tumačenja onoliko koliko je i zemalja potpisnica, a to je značajan broj zemalja.

Neke države prihvataju kao dovoljnu srpsku vozačku dozvolu, a neke insistiraju na jezičkom prevodu (što prema odredbama Konvencije može biti i overeni prevod na lokalni jezik, a može biti i međunarodna vozačka dozvola), pri čemu pravo potpisnika Konvencije da insistira na dozvoli koja poseduje prevod jeste pravo zajemčeno državama potpisnicima. I time se pitanje važnosti i neophodnosti međunarodne dozvole opet svodi na dilemu koja varira od zemlje do zemlje - ističe Miljević.

Kako kaže, većina zemalja u okruženju, pa i širom Evrope ne insistira na međunarodnoj vozačkoj dozvoli.

- To je iz razloga što imaju nešto manje restriktivno tumačenje Bečke konvencije i smatraju obrazac srpske vozačke dozvole obrascem propisanim u samoj Konvenciji. Ali istakao bih kao jedini ispravan stav da se sa srpskom vozačkom dozvolom može poći samo u one zemlje za koje iskustva kažu da niko nikad nije imao problem, tj. u one zemlje gde postoji priznanje srpske vozačke dozvole kao samostalno dovoljne - rekao je Miljević.