Mladenci iz Leskovca pravili svadbu u Beogradu, a gosti im zamerili hranu i muziku

Svadbe u Srbiji i na Balkanu oduvek su bile mnogo više od običnog okupljanja - one su slavlje ljubavi, ali i prilika da se pokažu tradicija, običaji i gostoprimstvo domaćina.

Od bacanja bidermajera i sita sa žitom na krov, preko igranja kolo, pa do raskošnih trpeza, svaka svadba nosi svoj poseban šarm. Ipak, svadbe ponekad otkriju i onu drugu, mračniju stranu - nepristojnosti i neočekivane scene.

Upravo zbog toga, nedavno je jedan Balkanac upitao javno na Reditu, tražeći od ostalih korisnika da podele svoja iskustva o, kako je napisao "seljačkim, nepristojnim i nekulturnim scenama na svadbama".

Na svadbama u Srbiji dešavale su se mnoge neočekivane, pa i nepristojne scene. Foto: Shutterstock

"Koje ste sve seljačke, nepristojne i nekulturne stvari videli na svadbama?. Događaji poput pucanja u vazduh. Šta ste sve videli na svadbama, a za šta ste prokomentirali da je neprimereno?", napisao je on.

Odgovori su brzo počeli da pristižu, a priče koje su ljudi delili varirale su od sitnih nezgoda do pravih skandala.

"Gost mladoženji dao 100 evra, pa tražio nazad 50"

Nekima je običaj sa novcem i javnim čitanjem ko koliko daje nešto najružnije.

"Već sam nekoliko puta pričao o tome kada se javno govori koliko je koja familija dala para, ili o situacijama kada gost mladoženji da 100, pa ga onda pita da mu vrati 50. Mislio sam da je to mit dok nas tast otvoreno nije pitao planiramo li da 'čitamo'."

Gost mldoženji dao 100 evra, pa tražio kusur. Foto: Shutterstock

"Mladoženja lizao bebi-lutku"

Drugi korisnik je priznao da ga je jedna situacija potpuno šokirala.

"Jedan od apsurdnijih trenutaka bio je kada je mladoženja lizao bebi-lutki zadnjicu koja je bila namazana nutelom. Kada su došli po mladu, na vratima su zatekli lutku i pelene, i trebalo je da presvuče pelene pre nego što sve nastavi."

Još jedan je ispričao kako mu je gost za stolom delovao potpuno nekulturno.

"Ujak je, u trenutku kada je jagnjetina stigla na sto, bez obzira što su već bila dva pladnja hrane, uzeo tanjir s jagnjetinom i prstima počeo da dira sve komade kako bi sebi uzeo najmesnatije i najfinije. Naravno, nakon svakog pojedenog komada je izlizao masne prste pre nego što bi nastavio da bira ostale delove mesa, a na kraju se još i podrignuo jer mu ovo, izgleda, nije bilo dovoljno 'ukusno'."

Neki korisnici su pričali i o potpuno neverovatnim momentima tokom same ceremonije.

"Nisam lično video, ali prijatelj je bio na svadbi gde je, dok je sveštenik držao ceremoniju, mladoženji zazvonio mobilni telefon. On se javio, popričao par minuta, a onda su svi nastavili kao da se ništa nije dogodilo."

"Otac mlade izvadio motornu testeru"

Na jednoj svadbi majka mladoženje je usred prvog plesa 'preotela' sina i počela da igra Foto: Shutterstock

Na kraju, jedan korisnik koji radi kao konobar na svadbama otkrio je možda i najbizarnije scene sa svadbi.

"Godinama sam radio kao konobar na svadbama, mogao bih knjigu da napišem. Na jednoj svadbi, otac mlade se tako napio da je izvadio motornu testeru i ocu mladoženje isekao četiri stabla masline. Potukli su se, usledio je totalni haos", napisao je on pa dodao:

"Na jednom prvom plesu, brižna majka mladoženje je usred prvog plesa 'preotela' sina i počela da igra. Mlada je počela da plače, pola rodbine se diglo, majka viče na sve...majko moja kad se setim tih dana".