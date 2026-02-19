Slušaj vest

Želimir Crnorbnja, vlasnik auto-servisa na Ibarskoj magistrali, oko 7.30 časova polio se benzinom i pretio da će se zapaliti, ukoliko izvršitelji uđu u njegov plac, koji je, kako sam tvrdi, kupio 2011. godine i isplatio ceo iznos.

Crnorbnja proteklih godina vodi pravnu i sudsku borbu oko imovine - zemljišta i objekta koji je, kako tvrdi, kupio 2011. godine. Izvršitelji su više puta pokušavali da ga isele, a on im se tokom tih pokušaja žestoko protivio.

Crnobrnja je za emisiju "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji objasnio tok čitave situacije koja se dogodila u jutarnjim časovima. Kako tvrdi, spor traje već 15 godina:

Želimir Crnorbnja Foto: Kurir Televizija

- Čovek koji je meni prodao ovaj objekat je manipulator. Želim sada sve da obelodanim, on je kriminalac. On je zlo, koji ima na stotine prevarenih ljudi kao što sam ja. Ja sam ispatio svoj dug od 105.000 evra, ali on je mene manipulisao na različite načine. 2015, godine mu dolazi na teret i šverc oružja.

- Ja sam pokušao da ga razumem i njegovu situaciju, te nisam vršio pritisak na njega. 2020. kad sam želeo da završim taj ugovor on umesto 105.000, mi traži 150.000, rekao sam "dobro, ajde da vidimo šta možemo". Ali, posle par meseci dolaze izvršitelji ovde.

"Došlo je preko 40 ljudi"

Kako tvrdi, nije želeo da se bavi sporovima:

Foto: Kurir Televizija

- Ja sam običan čovek, vulkanizer, ali sam došao u situaciju da mi otimaju objekat. Izvršitelji uošte više ne najavljuju dolazak. Imao sam neki osećaj jutros u 3 da će doći. Moji prijatelji su došli oko pola 6. Policija je došla u ogromnom broju. Došlo je preko 40 ljudi, kao da sam ja najveći kriminalac.

Podsetimo, pre godinu dana, Crnobrnja je tokom pokušaja iseljenja izlazio na Ibarsku magistralu sa pištoljem, prislonio ga na svoju slepoočnicu i pretio da će se ubiti, nakon čega je posle nekoliko sati drame predao oružje policiji.

a Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs