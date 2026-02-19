Slušaj vest

Alimentacioni fond i do sada je doneo 374 rešenja o isplati, a pravo na ova sredstva ostvarilo je 617 dece uzrasta od 0 do 26 godina.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević govorila je o ovoj temi u emisiji "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji.

Jelena Zarić Kovačević Foto: Kurir Televizija

- U ovom trenutku mogu da vam kažem je isplaćeno negde oko 21 milion dinara sredstava. Dakle, govorimo za period od avgusta 2023. godine do današnjeg dana, što i nije veliki iznos s obzirom na to da smo mi u budžetu za 2024. godinu predvideli 100 miliona dinara kao podršku alimentacionom fondu. Alimentacija je došla do ukupno 650 dece.

Kada je alimentacioni fond stvoren, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je otvorilo kontakt centar gde građani mogu da se jave i dobiju odgovore na sva pitanja i nedoumice. Ministarka kaže da kontakt centar apsolutno savršeno funkcioniše:

- Do sada nam se javilo oko 4000 ljudi. Više od 1500 mailova je dobio sektor koji je nadležan za alimentacioni fond, to je sektor za porodično pravnu zaštitu. Ljudi koji kontaktiraju centar, biće preusemereni na razgovor sa operaterom, odnosno zaposlenim koji će objasniti proceduru i uputiti ih u ono što bi trebali da urade. Objasniće im i šta moraju da imaju od dokumentacije i u kom roku mogu da očekuju isplatu iz alimentacionog fonda.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Kao prioritet za 2026. godinu, Žarić Kovaćević istakla je strategiju koje će popraviti demografsku sliku Srbije. Ali, kako tvrdi, ništa se ne može preko noći:

- To su strategije koje će imati projekciju do čak 2050. godine. Nastavljamo sa promocijom roditeljskog dodatka, nastavljamo sa promocijom mera za subvencije za kupovinu stambene nekretnine po osnovu rađanja deteta.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć alimentacionog fonda i imate neka određena pitanja, možete pozvati broj telefona 011 745 5399 i dobiti savete i odgovore na sva pitanja koje vas muče.

