Snifit, energetski prah koji se udiše kroz nos i obećava trenutni "boost" energije i budnosti, postaje novi trend među mladima.

Proizvođač ga promoviše kao alternativu klasičnim energetskim pićima, ističući da je blaži za želudac. Umesto ispijanja napitka, korisnici prah udišu kroz nos, a proizvođač ga reklamira kao "praktično rešenje za brzo podizanje energije".

Iako proizvođač naglašava legalnost i bezbednost, Sniffit izaziva kontroverze. Sličan energetski prah u Francuskoj je zabranjen jer podseća na konzumaciju ilegalnih droga i kritički se posmatra kao banalizacija uzimanja takvih supstanci.

Energetski prah sadrži kombinaciju stimulansa i dodataka za energiju, uključujući kofein, taurin, vitamin B3 i L-teanin, uz mentol. Dolazi u maloj bočici sa deset doza, a cena jednog pakovanja iznosi 16 eura.

Proizvođač ga promoviše kao zamenu za klasična energetska pića, ali za razliku od njih, koja u Hrvatskoj nisu zabranjena maloletnicima, prodaja Snifit praha zabranjena je osobama mlađim od 18 godina.

Foto: Kurir

"Ukupna masa jedne doze iznosi približno 100 mg, a količina kofeina po dozi je 50 mg, što je manje od prosečne šolje kafe i značajno manje od većine energetskih napitaka. Jedan sniff (upotreba) iznosi jednu mericu veličine debljeg graška. Po potrebi se može koristiti više puta dnevno. Ne preporučuje se prekoračiti ukupan dnevni unos kofeina od 200 mg iz svih izvora", rekao je proizvođač Marko Šepac iz kompanije Maks Medija d.o.o za Index.hr.

Proizvod se intenzivno promoviše na društvenim mrežama, gdje se objavljuju video-snimci u kojima prolaznicima na ulici nude da isprobaju prah i podijele svoje utiske. Dostupan je putem zvanične internet stranice i u pojedinim prodavnicama.

Francuska vlada je 2024. zabranila prodaju proizvoda Snifit, energetskog praha slične namene i sastava.

Procena je bila da predstavlja rizik po zdravlje i bezbednost potrošača, a inicijativa je potekla iz Ministarstva zdravlja. Iako proizvod ne sadrži ilegalne supstance, vlasti su upozorile da udisanje belog praha kroz nos banalizuje upotrebu drogai može podstaći rizično ponašanje, naročito među mladima.

vlasti su upozorile da udisanje belog praha kroz nos banalizuje upotrebu droga Foto: Shutterstock

.

Poslanica u Evropskom parlamentu i lekarka Biljana Borzan smatra da su ovakvi proizvodi izrazito zabrinjavajući jer je reč o proizvodu koji se namjerno predstavlja kao bezazleni lajfstajl dodatak, a istovremeno načinom korišćenja i vizuelnim identitetom imitira konzumaciju ilegalnih droga.

"To nije slučajno, to je marketinška strategija koja normalizuje rizična ponašanja, naročito među mladima. Poseban problem je što se radi o udisanju stimulativnih supstanci kroz nos, što predstavlja potpuno drugačiji i potencijalno opasniji put unosa u organizam nego kod pića. Deca i mladi su pritom najranjivija grupa jer su upravo oni glavna meta takvog marketinga.

Francuska je postupila odgovorno i preventivno, upravo onako kako bi trebalo da reaguju države kada se pojavi proizvod sa ozbiljnim rizicima i bez jasnog regulatornog okvira. Kada postoji sumnja da proizvod može ugroziti zdravlje, posebno zdravlje mladih, tada načelo predostrožnosti mora imati prednost nad interesima tržišta", smatra Borzan.