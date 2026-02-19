Slušaj vest

Dostupni podaci za prošlu godinu, odnosno za period januar-novembar 2025, pokazuju da je Srbija od turizma ostvarila više od 2,5 milijardi evra deviznog priliva, što je jasan znak da je naš turistički sektor snažan i stabilan. Ovo nam pokazuje i da je naša zemlja sve vidljivija i konkurentnija na međunarodnom tržištu, s ponudom koja prati savremene trendove - kaže na početku intervjua za Kurir ministar turizma i omladine Husein Memić i dodaje:

- Najviše nas raduje što rezultati potvrđuju da sve ono u šta ulažemo - kvalitet usluga, novi sadržaji i dobra promocija - daje rezultate. Ipak, ne mirimo se tu, fokusirani smo da Srbiju učinimo poželjnom destinacijom tokom cele godine i da rast turizma nastavi.

Iz kojih zemalja dolaze turisti koji najviše troše u Srbiji i na koja tržišta bi se trebalo strateški fokusirati u narednim godinama?

- Najviše turista dolazi iz ekonomski snažnih i udaljenijih tržišta, pre svega iz Kine, kao i iz Turske, Nemačke i Rusije. Posebno raduje snažan rast kineskog tržišta, koje je u 2025. godini poraslo za 17,5% u odnosu na 2024, dok Turska i Nemačka beleže stabilan porast dolazaka. U narednom periodu fokusiraćemo se na jačanje prisustva na brzorastućim i ključnim tržištima, uz očuvanje stabilne baze turista iz regiona - Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Bugarske - koja nam obezbeđuje kontinuitet prometa tokom cele godine.

Zlatibor i drugi turistički centri bili su puni tokom praznika - na šta država posebno treba da obrati pažnju kako bi se ovakvi rekordi održali i u budućnosti?

- Posećenost Zlatibora tokom prazničnog perioda bila je izuzetno velika, što još jednom potvrđuje status ove planine kao vodeće turističke destinacije u Srbiji. U decembru 2025. godine zabeleženo je više od 23.000 domaćih i više od 15.000 stranih gostiju, što jasno pokazuje veliko interesovanje i poverenje turista. Posebno raduje stabilan rast broja stranih gostiju, što ukazuje na sve bolju pozicioniranost Zlatibora na međunarodnom tržištu. Ove brojke rezultat su sistemskog rada svih učesnika u turizmu na ovoj planini. Verujemo da se ovim pristupom može obezbediti kontinuirani rast i u narednom periodu. Istovremeno, važno je voditi računa o održivom razvoju, očuvanju životne sredine i podizanju standarda usluga, kako bi destinacije ostale konkurentne i privlačne. Ministarstvo će nastaviti da podržava projekte koji unapređuju ponudu, povezanost i pristupačnost, doprinoseći pozicioniranju Srbije na turističku mapu Evrope i povećanju broja gostiju, noćenja i prihoda od turizma.

Foto: PR tim

Koje ključne investicije ministarstvo planira da realizuje u 2026. kako bi unapredilo infrastrukturu i podiglo kvalitet turističke ponude?

- Trenutno se realizuju dva kapitalna projekta u vrednosti od oko 2,3 milijarde dinara, odnosno više od 19,7 miliona evra: „Unapređenje infrastrukture u oblasti nautičkog turizma“ i „Izgradnja i uređenje turističke infrastrukture i suprastrukture na području Podunavlja“. U okviru prvog projekta gradi se marina u Velikom Gradištu, a planirana je i marina u Golupcu, dok drugi obuhvata izgradnju međunarodnog pristaništa u Banoštoru, kompleksa gradskih bazena u Kladovu, pešačko-biciklističke staze od Golupca do tvrđave Golubački grad, rekonstrukciju gradske plaže u Donjem Milanovcu i revitalizaciju hamama i rimske kuće u kompleksu tvrđave Golubački grad. Pored toga, u toku je izrada projektne dokumentacije za marinu kapaciteta 120 plovila kod Bezdana u Somboru.

Na predlog Ministarstva turizma i omladine, Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o dodeli kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude za naredni petogodišnji period, uz raspisan konkurs za 2026. godinu (rok za prijavu 1. septembar 2026).

Ruralni i seoski turizam su u fokusu ministarstva. Kako planirate dodatno podržati seoska turistička domaćinstva i lokalne preduzetnike?

- Program podsticaja razvoju ruralnog turizma, koji Ministarstvo turizma i omladine sprovodi od 2024. godine, ima za cilj da poveća turistički promet i unapredi postojeće kapacitete. Sredstva su namenjena seoskim turističkim domaćinstvima, etno-kućama i salašima.

Budžetom za 2026. godinu za ovaj program obezbeđeno je 150 miliona dinara, a javni poziv biće objavljen tokom prvog kvartala. U prethodne dve godine, podršku je dobilo ukupno 198 projekata.

Koje manje poznate, a atraktivne destinacije, poput Stare planine ili Peštera, biste preporučili turistima koji žele autentičan doživljaj Srbije?

- Srbija širom svoje teritorije nudi atraktivne i još uvek nedovoljno otkrivene destinacije za sve koji traže autentičan doživljaj prirode i kulture. Istočna Srbija privlači avanturiste Rajkovom pećinom, Đerdapskom klisurom i Vratnjanskim kapijama, dok Vlasinsko jezero i planina Vlasina nude idealno mesto za aktivan odmor. Zapadna i severna Srbija imaju svoju autentičnu atmosferu - u Etno-parku Terzića avlija kod Užica oživljava tradicionalni seoski život, a sever Srbije nudi salaše, gde turisti mogu jahati konje i učestvovati u pripremi lokalne hrane. Palićko jezero sa secesionom arhitekturom i uređenim parkovima predstavlja savršeno mesto za odmor. Sve ove destinacije pokazuju bogatstvo autentičnih iskustava koje Srbija nudi.

Foto: PR tim

Na koji način ministarstvo motiviše lokalno stanovništvo i dijasporu da ulažu u seoski turizam i etno-sela?

- Na dan 11. februara 2026. u centralnom sistemu e-Turista evidentirano je 1.657 seoskih turističkih domaćinstava - više nego duplo više nego pre prvog javnog poziva za bespovratna sredstva. Ukupno je dostupno 4.620 smeštajnih jedinica sa 7.583 kreveta, kao i 10.105 individualnih ležajeva i 381 kamp parcela. Ova mera ne samo da uvodi subjekte u legalne tokove već i razvija i unapređuje turističke i ugostiteljske kapacitete u ruralnim područjima doprinoseći povećanju prometa, prihoda, otvaranju radnih mesta i jačanju lokalne ekonomije, uz očuvanje prirode, kulture, tradicije i običaja.

Državna podrška putem subvencija i ulaganja omogućava obnovu smeštaja, unapređenje usluga i očuvanje kulturnog nasleđa, što ruralni turizam čini važnim pokretačem lokalnog razvoja. Međutim, uspeh zavisi i od samih domaćinstava, koja moraju kvalitetno sprovoditi projekte, održavati standard usluga i promovisati svoju ponudu. Upravo sinergijom privatnog i javnog sektora, ruralni turizam pruža šansu i dijaspori da investira i obezbedi siguran izvor prihoda, doprinoseći kontinuiranom rastu turizma u Srbiji.

Koje konkretne investicije su planirane za 2026. godinu, posebno u banjama, planinskim centrima i destinacijama aktivnog turizma?

- Ministarstvo svake godine dodeljuje sredstva za razvoj turizma lokalnim samoupravama, AP Vojvodini, turističkim organizacijama, javnim preduzećima i drugim institucijama koje upravljaju turističkim prostorom ili objektima. Projekte predlažu podnosioci zahteva na osnovu javnog poziva, a selekcija se vrši po više kriterijuma, uključujući značaj za lokalnu zajednicu i usaglašenost sa Strategijom razvoja turizma Srbije.

U 2025. godini za 44 infrastrukturna projekta izdvojeno je preko 942 miliona dinara, tj. više od osam miliona evra, najviše za turističku infrastrukturu i suprastrukturu: pešačke, trim i biciklističke staze, javne površine, sportsko-rekreativne sadržaje, turističke info centre, kulturno-istorijske spomenike, vidikovce i digitalizaciju. Za 2026. očekuje se završetak projekata u banjama, planinskim centrima i destinacijama aktivnog turizma, među kojima su: centralna pešačka zona u Banji Vrdnik, Oplenačka eko-staza, tjubing staze na Tari i Goču, rekonstrukcija žičare Crni vrh na Divčibarama, pristupni put do tvrđave Grabovac, Vizitorski centar „Sesalačka pećina“, modernizacija kampa „Zlatibor“, kao i vidikovci i sportski kompleksi u okviru projekta „Srbija na dlanu“.

Kako vidite ulogu mladih u razvoju turizma? Da li će i oni imati priliku da direktno učestvuju u projektima i inicijativama kao što je Ekspo 2027?

- Mladi ljudi su ključ razvoja savremenog i održivog turizma i Ministarstvo turizma i omladine to jasno prepoznaje. Zato ulažemo u razvoj lokalnih volonterskih servisa, u okviru kojih mladi, zajedno s turističkim vodičima, učestvuju u kreiranju turističkih ruta u svojim sredinama. Posebno ističemo značaj Ekkspa 2027, kao nacionalne razvojne platforme i velike šanse za mlade širom Srbije da se uključe kao volonteri, povežu, steknu nova znanja i aktivno učestvuju u promociji naše zemlje. Verujemo da upravo u sektorima turizma i omladine leži budućnost Srbije i da kontinuiranim ulaganjem u mlade gradimo lepšu i snažniju zemlju za generacije koje dolaze.