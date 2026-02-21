Slušaj vest

Jedan od najgorih nacističkih zločina u Drugom svetskom ratu u Srbiji je onaj koji se desio u Pančevu. Kao odmazdu za napad na nemačke vojnike, oružane snage nacističke Nemačke Vermaht su nasumično izabrale 36 ljudi sa pančevačkih ulica, 21. aprila 1941. godine u prepodnevnim časovima. Nešto kasnije, oni su povešani i streljani.

Žrtve su podeljene u dve grupe. Prva grupa je odvedena odmah pored ulaza u groblje gde su napravljena improvizovana vešala, a druga grupa je poređana ispred grobljanskog zida.

Pre egzekucije, ovim ljudima je "suđeno": 18 njih je osuđeno na smrt vešanjem, a 18 na streljanje.

Vešanje u Beogradu Foto: Privatna Arhiva

"Ti uže, ti metak", govorio je nacistički zvaničnik koji ih je "osudio".

Jedna od žrtava bila je žena koja je prodavala povrće na gradskom trgu. Među nastradalima našao se petnaestogodišnji dečak, čiji je "zločin" bilo to što sablja njegovog mrtvog oca visi na zidu kuće.

Ovaj masakr naredio je komandant grada Oberstlojtnant Fric Bandelov, kao odmazdu za ubijena dva nemačka vojnika u okršaju sa ostacima jugoslovenske vojske, tri dana posle kapitulacije.

Vešanje je dobrovoljno izvršio jedan Folksdojčer, mesarski pomoćnik koji ovaj "jezivi posao" kako je napisao Gronefeld, "obavio sa velikom brutalnošću i očitim zadovoljstvom", što se može videti i na fotografijama iz tog perioda.