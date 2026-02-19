Slušaj vest

Ivan Vijoglavin (35) nestao je 3. januara ove godine pola sata nakon ponoći u kafani u Aradcu kod Zrenjanina gde je i živeo, i od tada mu se gubi svaki trag, a očajna majka apelovala je na sve ljude koji imaju bilo kakve informacije da se jave njoj ili policiji.

Prema njenim rečima, sve se dogodilo 3. januara ove godine kada je njen sin Ivan bio u kafani u Aradcu sa prijateljima, a otkad se više nisu čuli i ne znaju gde je.

"Ivan je otišao iz kafane, ali ne zna se u kom pravcu"

- Bio je sa četvoricom prijatelja. Oni su svi otišli pre njega iz kafane. Ivan je ostao sam sa vlasnikom do fajronta. Vlasnik mi je rekao da je zatvorio kafanu, da je Ivan otišao, ali da ne zna u kom pravcu - priča majka Lila.

Pokušavali su da ga kontaktiraju i telefonom, ali, priča dalje očajna majka, mobilni mu je isključen još od nestanka.

- Naravno da smo pokušavali da ga zovemo. Međutim, Ivanov telefon je od te noći nestanka ugašen. Mi smo slali molbu policiji da objavi nestanak. U međuvremenu smo se čuli sa svim ljudima koji su sa Ivanom bili u kafani, ali niko ništa ne zna - priča neutešna majka Lila koja ne zna ni sama šta bi bio povod ovog nestanka.

Foto: Društvene Mreže

"Ovo se nije dešavalo"

- On je porodičan čovek. Ima suprugu, dete, majku, brata. Mi svi jedva čekamo da dobijemo neku vest od njega, ali evo već je dugo vremena prošlo i nema ničega. Niko nam se ne javlja sa informacijama. Ja sam jedna ogorčena majka i želim da znam gde mi je sin. Ovo se nije dešavalo - kaže na kraju majka Lila i apeluje na sve dobre ljude da joj se jave ukoliko su videli ili čuli nešto o njenom Ivanu.

Ivan je visok 180 centimetara, ima 90 kilograma. Na sebi je u trenutku nestanka imao crnu jaknu, crne farmerke, crni duks i crne patike.

Broj telefona na koji možete kontaktirati Ivanovu majku je 061/6416-073.

U slučaju da ga vidite i prepoznate moli se da obavestite policiju ili prijavite najbližoj policijskoj stanici.