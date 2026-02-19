Slušaj vest

Njegov pogled i prst podignuti ka nebu dok je na pobedničkom postolju stajao sa zlatnom medaljom oko vrata, u majici s likom njegove majke Nataše, na kojoj piše "Mamin šampion", slika je koja je obišla Srbiju. Retko ko je ostao imun na gest devetogodišnjeg Bogdana Obradovića, člana lozničke Akademije borilačkih veština (ABS), koji je proteklog vikenda u Beogradu postao šampion na Evropskom, afričkom i bliskoistočnom sabmišn fajting prvenstvu (moderan borilački sport koji kombinuje elemente rvanja, brazilskog džiju-džica, džuda i samba).

"Mamin šampion", Bogdan na pobedničkom postolju Foto: ABS



Medalja je zlatna, ali mnogo jače sija ljubav ovoga dečaka prema prerano preminuloj majci. U teškom trenutku života smogaoje snage da se bori i pobedi, i sportskog rivala, kao i tugu i sudbinu koja mu je pre manje od dva meseca odnela jednu od dve najdraže osobe.

Zlato je već arhivirano i Bogdan vredno trenira za naredna takmičenja na kojima ga kao evropskog šampiona čekaju nova dokazivanja. Nije mogao da veruje da je postao evropski šampion, a na postolju mu je u mislima bila njegova mama, kaže Bogdan, koga smo zatekli na večernjem treningu.

Neustrašivo pebedio bol i tug

- Osećaj je neopisiv kad sam se popeo na pobedničko postolje. Borba je bila teška, kao i pripreme, a za ovo takmičenje, najjače na koje sam išao, trajale su mesec, dva. Planirao sam da osvojim zlato, i to se i desilo. Plan mi je da i dalje redovno treniram, budem dobar đak i da postanem svetski šampion. Šta bih savetovao drugove da budu šampioni? Da veruju u sebe, vredno treniraju, napreduju i doći će zlato. Meni su najviše pomogli, pod broj jedan, moj tata, koji me vodi na treninge, u školu, takmičenja, onda moji drugari, njihovi roditelji, treneri, cela škola, učiteljica - kaže Bogdan i dodaje da mu je "žao što je rasplakao Srbiju" i da je "mnogo zanimljive trenirati nego davati izjave".

Njegov otac Predrag kaže da se nadao i želeo dobar rezultat, ali s obzirom na sve okolnosti, nije znao koliko je Bogdan psihički spreman za to.

- Na sva takmičenja uvek smo s njim išli Nataša i ja. Ovo je bio prvi put da ona nije tu da ga zajedno bodrimo. To je bila dodatna otežavajuća okolnost jer mama je uvek bila prisutna. Pred borbu je rekao da ima tremu, savetovao sam ga da radi onako kako je trenirao, da je mama uz njega i da će sve biti dobro. Majicu sam pripremio dva dana ranije, jer bez obzira na rezultat, on je svakako šampion u srcu zbog toga kako je sve to što se desilo hrabro podneo, koliko je jak, i mentalno i fizički.Bogdan nije znao za majicu. Njegovu borbu nisam smeo da pratim, ali kad sam ga video uplakanog da trči prema meni, znao sam da je sve dobro, u suzama sam ga zagrlio i dao mu majicu koju je odmah obukao, s ponosom nosio i svima pokazivao. Taj gest dirnuo je mnoge, a organizatori takmičenja primili su nas kao deo porodice. Videlo se da s nama dele tugu i mnogo im hvala na svemu. Ovo je Bogdanova prva, ali sigurno nije poslednja medalja koju je posvetio majci - kaže Predrag, koji ističe da su u najtežim trenucima uz njih dvojicu bili klub, prijatelji, Bogdanovi drugovi i njihovi roditelji, njima duguje najveću zahvalnost i bez njih sve ovo ne bi bilo ovako.

Bogdan je, kaže, s drugarima našao utehu u treninzima i druženju, a Predrag želi da njegov sin uživa u detinjstvu koliko god je to moguće.

Trener i osnivač ABS Aleksandar Tomić kaže da je Bogdan slavio u konkurenciji boraca sa tri kontinenta, na jednom od najvećih takmičenja u istoriji ovoga sporta.

U srcu svima

- Od ovog deteta mogli smo naučiti stvari koje retko ko u životu spozna. On je svu bol i veliki gubitak uspeo da kanališe u snagu, u osećaj i veru da je majka uvek prisutna i da je uz njega da mu pomogne u svakom njegovom daljem koraku. Pokazala se neverovatna snaga malog deteta da se uprkos takvom gubitku za kratko vreme sabere, izađe na borilište i još osvoji zlatnu medalju koju je posvetio majci. Hvala prijateljima, organizatorima ADCC prvenstva koji su mnogo suza taj dan prolili zajedno s nama. Medalja ima dve strane, sa jedne je nešto što je ostalo u srcima svih, a druga je zlatna strana koja je svima nama donela i osmeh i suze - kaže Tomić o Bogdanu, odličnom učeniku trećeg razreda lozničke škole "Vuk Karadžić".

Šampionu šampionske rukavice Predsednik Bokserskog saveza Srbije (BSS) Nenad Borovčanin uručio je u sredu uveče Bogdanu rukavice sa autogramom MMA šampiona Islama Mahačeva koje je on prilikom nedavne posete Beogradu poklonio BSS. Na svečanosti u Regionalnom bokserskom centru na stadionu Lagator, Borovčanin je malom šampionu poželeo da ostvari sve snove u sportu, životu i postane dobar čovek, a rekao je i da su svi uz Bogdana, koga će podržati na putu ka narednim uspesima.



Ovaj mali-veliki šampion osvojio je zlatnu medalju i kvalifikovao se za Svetsko prvenstvo, a pobedu je posvetio majci Nataši, iznenada preminuloj 30. decembra prošle godine.

Podsetimo, dobre rezultate postigli su i njegovi klupski drugovi iz ABS. Prvo mesto zauzeo je i Despot Despotović, a zlatom se okitila i Sonja Tomić, dok su srebro doneli Stefan Todorović, Ana Grujić i Stefan Ilić. Bogdan nastavlja vredno da radi i uči, a uz podršku oca, trenera, kluba i drugova vrlo je moguće da ćemo ga posetiti i posle narednog planetarnog prvenstva, tada kao svetskog šampiona.