Od sutra je još 375 miliona dinara na raspolaganju svim mladim ljudima koji su zainteresovani za kupovinu kuća u selima Srbije. Iznos po kući uvećan je na 1,5 miliona dinara, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić i dodao:

- Očekujemo prve zahteve, ali kako stvari stoje, interesovanje je ogromno.

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je danas javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, kojim je u ovom trenutku opredeljeno 375 miliona dinara.

Novina ovogodišnjeg konkursa je povećanje maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava, što mladim pojedincima i porodicama omogućava veći izbor kuća i bolje uslove za život na selu.

Kao i do sada pravo učešća na konkursu imaju punoletni državljani Republike Srbije, pojedinci, samohrani roditelji, bračni i vanbračni parovi, kao i mladi poljoprivrednici, koji nemaju nepokretnost u svom vlasništvu i koji žele da svoj dom stvore u nekom od sela širom Srbije.

Podnosioci prijave sami pronalaze seosku kuću sa okućnicom u bilo kom selu u Srbiji, a zatim se javljaju lokalnoj samoupravi na čijoj teritoriji se kuća nalazi, sa kojom dalje nastavljaju proceduru prijave na konkurs.

Ovaj program sprovodi se uspešno već pet godina i dao je značajne rezultate - do sada je dodeljeno 4.000 seoskih kuća, u koje se uselilo 17.100 ljudi, među kojima je veliki broj dece. Na taj način oživela su mnoga sela širom Srbije, a pojedina čak uselila i

više od stotinu nekada napuštenih kuća.