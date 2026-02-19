Slušaj vest

Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom. 

O tome ko su vladari podzemlja i da li smo na putu povratka u krvave devedesete, govoriće gosti današnje emisije.

Oni su:

  • Blažo Marković - predsednik Sindikata policijskih starešina Srbije

  • Slađana Nedeljković - urednik i voditelj emisije "Crna hronika"

  • Mladen Radulović – novinar

  • Pavle Bihali - osnivač pokreta "Levijatan"

