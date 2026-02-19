Društvo
KO SU VLADARI PODZEMLJA I DA LI SE VRAĆAMO U KRVAVE DEVEDESETE? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Slušaj vest
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
O tome ko su vladari podzemlja i da li smo na putu povratka u krvave devedesete, govoriće gosti današnje emisije.
Oni su:
Blažo Marković - predsednik Sindikata policijskih starešina Srbije
Slađana Nedeljković - urednik i voditelj emisije "Crna hronika"
Mladen Radulović – novinar
Pavle Bihali - osnivač pokreta "Levijatan"
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!
Reaguj
Komentariši