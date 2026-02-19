Slušaj vest

Mračni Epstinovi fajlovi otkrivaju nove tajne Pandorine kutije.

Bivši princ Endru Mauntbaten Vindzor uhapšen je u Norfolku, na imanju kralja Čarlsa u Velikoj Britaniji.

Policija je saopštila da se sumnjiči da je zloupotrebio službeni položaj i da je odavao tajne pokojnom milijarderu i seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu.

U prvim satima od istorijskog skandala za kraljevsku porodicu, mada je još u oktobru Endru izgubio sve kraljevske povlastice, nagađa se stvaran razlog hapšenja. Postavlja se pitanje da li će nekadašnji plemić odgovarati i za stravične optužbe koje je iznela Virdžinija Đufre, koja se ubila u aprilu 2025. godine, a optužila je Endrua za seksualno zlostavljanje i dok je bila maloletna, sa 17 godina. Epstinovi fajlovi su uznemirili svet, političku i biznis elitu, a ovaj udar britanskoj monarhiji opisuje se kao najveći od 1997. godine i smrti princeze Dajane.

Kralj Čarls nije pokazao pristrasnost prema bratu, rekao je da je duboko zabrinut vešću i dodao je da zakon mora da ide svojim tokom. Da li je ipak zakon i zakazao i zakasno?

Gosti Usijanja:
Ljubodrag Grujić, heraldičar i starešina kuće Grujić
Slobodan Brkić, stručnjak za bezbednost, FBI
Marko Miškeljin, Centar za društvenu stabilnost
Maša Kostić, novinarka

Urednica i voditeljka Silvija Slalmnig

Kurir