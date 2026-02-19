HAPŠENJE BIVŠEG PRINCA ENDRUA: Epstinovi fajlovi nastavljaju s mračnim tajnama, šta je sve izašlo iz Pandorine kutije? Kako će se težak udarac odraziti na brita
Mračni Epstinovi fajlovi otkrivaju nove tajne Pandorine kutije.
Bivši princ Endru Mauntbaten Vindzor uhapšen je u Norfolku, na imanju kralja Čarlsa u Velikoj Britaniji.
Policija je saopštila da se sumnjiči da je zloupotrebio službeni položaj i da je odavao tajne pokojnom milijarderu i seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu.
U prvim satima od istorijskog skandala za kraljevsku porodicu, mada je još u oktobru Endru izgubio sve kraljevske povlastice, nagađa se stvaran razlog hapšenja. Postavlja se pitanje da li će nekadašnji plemić odgovarati i za stravične optužbe koje je iznela Virdžinija Đufre, koja se ubila u aprilu 2025. godine, a optužila je Endrua za seksualno zlostavljanje i dok je bila maloletna, sa 17 godina. Epstinovi fajlovi su uznemirili svet, političku i biznis elitu, a ovaj udar britanskoj monarhiji opisuje se kao najveći od 1997. godine i smrti princeze Dajane.
Kralj Čarls nije pokazao pristrasnost prema bratu, rekao je da je duboko zabrinut vešću i dodao je da zakon mora da ide svojim tokom. Da li je ipak zakon i zakazao i zakasno?
Gosti Usijanja:
Ljubodrag Grujić, heraldičar i starešina kuće Grujić
Slobodan Brkić, stručnjak za bezbednost, FBI
Marko Miškeljin, Centar za društvenu stabilnost
Maša Kostić, novinarka
Urednica i voditeljka Silvija Slalmnig
Kurir