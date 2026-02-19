U prvim satima od istorijskog skandala za kraljevsku porodicu, mada je još u oktobru Endru izgubio sve kraljevske povlastice, nagađa se stvaran razlog hapšenja. Postavlja se pitanje da li će nekadašnji plemić odgovarati i za stravične optužbe koje je iznela Virdžinija Đufre, koja se ubila u aprilu 2025. godine, a optužila je Endrua za seksualno zlostavljanje i dok je bila maloletna, sa 17 godina. Epstinovi fajlovi su uznemirili svet, političku i biznis elitu, a ovaj udar britanskoj monarhiji opisuje se kao najveći od 1997. godine i smrti princeze Dajane.